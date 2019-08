Ende der Katzenschwemme im Kreis Coesfeld in Sicht?

Registrierung

Ein Tier, das im Kreis Coesfeld oder Borken freien Auslauf genießen soll, muss nun registriert sein. Anders als in Borken, wo die freie Wahl einer Haustierdatenbank besteht, ist sie in Coesfeld an das Haustier-Register Tasso e.V. gebunden. Dort werden dann das Geschlecht und die Mikrochipnummer des Tieres sowie der Name und die Anschrift der Haltungsperson erfasst.

Kastration und Kennzeichnung

Auch die Kastration und Kennzeichnung sind nun Pflicht. Ausnahmen bei der Kastration von Zucht- und Rassekatzen können beim Kreis Coesfeld genehmigt werden. Die Kennzeichnung kann entweder in Form einer Chipimplantierung und/oder einer Tätowierung erfolgen. Tierärztin Eggemann weist aber darauf hin: "Das Implantieren eines Chips bereitet dem Tier viel weniger Schmerzen als das Tätowieren und es ist keine Narkose nötig."

Anfallende Kosten

Registrierung: kostenlos, Kastration eines Katers: ca. 80€, einer Katze: ca. 140€, Chippen: um die 30€, Tätowieren: 6-10€