Interview mit einer Katze: Endlich kommen wir mal zu Wort

Wer seine Katze vermisst oder einen Stubentiger zu sich holen will, kann sich unter anderem in Ochtrup an die Organisation „ Fellknäuel “ oder an „ Tiere in Not Schöppingen “ wenden. Die Schöppinger Tierfreunde arbeiten mit zurzeit 17 Pflegestellen, eine davon ganz neu auch in Metelen. „39 Katzen sind aktuell in unserer Betreuung“, sagt TiN-Vorsitzende Cornelia Bülters. Der junge Verein hat sich vor drei Jahren in der Vechtegemeinde gegründet und engagiert sich bei Bedarf auch in den Nachbarkommunen. „Wenn eine Katze in Not ist, helfen wir. Auch über die Ortsgrenzen hinweg“, betont Cornelia Bülters. Besonders liegt ihr noch der Hinweis auf die Katzenschutzverordnung am Herzen, die seit dem 1. Januar 2019 im Kreis Borken, längst aber noch nicht in allen Kreisen im Münsterland gilt. Mit dieser Verordnung wurde eine Registrierungs-, Kennzeichnungs- sowie eine Kastrationspflicht für alle freilaufenden Katzen eingeführt.