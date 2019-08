An einem Bahnübergang in Ibbenbüren wollte der Arbeiter am Donnerstag Baumaterialien über die Gleise transportieren, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei sei der Ausleger des Baggers in die Oberleitungen der Bahnstrecke geraten. Erst als der Strom von der Oberleitung genommen und sie geerdet war, konnte die Kabinentür geöffnet werden.

"Der Baggerfahrer ist glücklicherweise in seinem Führerhaus geblieben", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Karl-Heinz Rolf, zu der gefährlichen Situation. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand lagen der Feuerwehr nicht vor.

Neben Feuerwehrleuten waren Polizisten und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn an die Unfallstelle geeilt. Der Bahnverkehr zwischen Osnabrück und Amsterdam war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten knapp drei Stunden bis 10.30 Uhr unterbrochen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffene Züge wurden umgeleitet.