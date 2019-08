Ermittlungen deuten auf technische Brandursache hin

Zwar meldete die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr „Feuer aus“, doch auch am Donnerstagnachmittag musste noch mal ein Fahrzeug der Hauptwache zu den Trümmern des „Rappelkiste“-Lagers an der Gersteinstraße ausrücken, weil sich verbliebene Glutnester entzündet hatten.

Feuerschein sei sichtbar gewesen, hieß es. „Die Dachkonstruktion lag in weiten Teilen über dem Brandgut, so dass Löschwasser darüber wie auf einer Regenrinne ablief“, erklärt Wachleiter Walter Wolf. Daher könne es auch Tage nach dem Feuer immer wieder zu Nachlöscharbeiten kommen.

120 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Am Dienstag um 14.55 Uhr hatte die Brandmeldeanlage der Firma im Industriegebiet Ost ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit war ein Großbrand entstanden, der zeitweise 120 Feuerwehrkräfte band.

Unterdessen ist Markus Schier, Geschäftsführer des Spielzeuggroßhandels, wieder in Ahlen eingetroffen. Von vielen Seiten bekommt er Hilfs- und Unterstützungsangebote. Brandermittler befanden sich seit Donnerstag ebenfalls auf dem Gelände. Technikexperten haben außerdem den Server des Unternehmens gesichert, der sich zwar in einem abgeschlossenen Raum der zerstörten Halle befand, aber von Kondenswasser und Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen wurde, und versuchen, möglichst viele Firmendaten zu retten.