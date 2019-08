Ein Selbstversuch: Schuhe an und los

Manchmal reicht ein Wort, um die Stimmungslage wieder auf Normalniveau zu stabilisieren. In diesem Fall ist es ein „Annegret!!!“. Und dann folgt der lange Rest, während die Kollegin nacheinander sämtliche Fotos der Pilgertour sichtet. Man wandert nicht in Jeans – auch nicht als Pilgerin! Wozu gibt es Funktionskleidung? Und der Rucksack – die Kollegin zoomt ein verdächtiges Foto näher heran – ist eindeutig vollkommen ungeeignet. „Ein Rucksack ohne Hüftgurt . . . Mannomann!“

Die Kollegin ist eine erfahrene Wanderin. Ihr Urteil hat insofern Gewicht. Ab jetzt soll deshalb nicht mehr – klingt ja auch wirklich ein bisschen großspurig – von einer Pilgertour die Rede sein. Eher vom Anschmecker einer Pilgertour. Von zwei Tagen und 48 Kilometern, die von Lengerich nach Münster führen. Und von zwei Frauen, die auf dieser Etappe der westfälischen Jakobswege testen wollen, ob sie das Zeug und die Kondition haben, demnächst einen langen Weg als Pilgerinnen zu gehen.

Pilgern durch ländliche Idylle

Was heißt eigentlich pilgern? Im Mittelalter ließ sich diese Frage leicht beantworten. Wer pilgerte, tat Buße und machte sich auf einen beschwerlichen Weg, um Gott um Nachsicht und Erlösung zu bitten. Das geschah nicht immer freiwillig. Martin Luther verglich das Pilgern mit dem Ablasshandel – die Kirche war nicht zimperlich, wenn sie ihre Schäfchen zu zähmen versuchte. 48 Kilometer von Lengerich nach Münster – im Mittelalter hätte eine solche Strecke wahrscheinlich nur für ein sehr kurzes Sündenregister gereicht.

Die Tour beginnt also in Lengerich an der evangelischen Stadtkirche. Und obwohl die beiden sich bemühen, will sich ein echtes Pilgergefühl – was auch immer das sein mag – nicht einstellen. Pilgern – für sie bedeutet das Sand- und Wirtschaftswege, Bäume, bestenfalls Wiesen mit Kühen. Makellose ländliche Idylle also.

Ihren ersten Stempelaufdruck, mit dem sie in ihrem Pilgerpass belegen können, dass sie tatsächlich einen Teil des Jakobsweges gegangen sind, haben sie gerade im Pfarrbüro erhalten und dort obendrein für Aufsehen gesorgt. So ein federleichter und rückenfreundlicher Pilgerwagen wie der, auf dem eine der beiden Frauen ihren Rucksack festgezurrt hat, war dort zuvor noch nie zu sehen.

Freude über einen Tisch am Wegesrand

Zwei Stunden später haben die Probe-Pilgerinnen längst reichlich Natur durchstreift und sich dabei entschieden, dass konkrete Erwartungen an „Pilger-Gefühle“ Unfug sind und nur den Blick auf Unerwartetes versperren. Auf den Tisch beispielsweise, den sie hinter einem Fachwerkhaus am Rande des Weges entdecken. Die beiden setzen sich auf die Bänke, die den Tisch säumen, und fühlen sich, als hätten sie gerade ein wunderschönes Geschenk bekommen.

Da gibt es tatsächlich eine Familie auf diesem Weg zwischen Lengerich und Ladbergen, die sich die Mühe macht, täglich ihren „Wanderer-Tisch“ mit frischen Blumen und einem Ta­blett zu decken, den sie mit einer Warmhaltekanne für Wasser und mit Beuteln für Tee, Kaffee und heiße Schokolade bestückt. „Familie Tewinkel wünscht eine schöne Pause“ steht auf einer Tafel neben dem Gästebuch. Alle, die in das Buch geschrieben haben, müssen sich gefühlt haben wie die beiden Frauen in diesem Moment. „Für Sie soll’s rote Rosen regnen“, hat ein Hamburger notiert. Dieser Mann hat recht.

Etappenziel erreicht

Mehrere Stunden später. Die beiden Frauen erreichen ihr Etappenziel und umkreisen die Kirche von Schmedehausen, dem wohl charmantesten Stadtteil Grevens. Irgendwo hier befindet sich das private Gästehaus mit einem Zimmer, das die Gastgeber als „Pilger-Suite“ bezeichnen. Vier Betten stehen darin, und damit es gemütlich ist und den Namen „Suite“ verdient, sind Sessel um einen Tisch gruppiert. Das Bad teilen sich die Pilger mit den Gästen eines weiteren Zimmers.

Vor der Kirche treffen die beiden Frauen auf Werner Schäpermeier, der gerade nach Hause gehen wollte. Die „Zwei-Tage-Pilgerinnen“ freuen sich, weil der Küster die Tür für sie noch einmal aufschließt und den Stempel in ihre Pilgerpässe drückt. An seiner Seite befindet sich Meggie, „der frommste Hund Westfalens“, wie Schäpermeier versichert. „Sie geht zweimal am Tag in die Kirche, zum Aufschließen und abends zum Abschließen.“

Übernachtung in Schmedehausen

Zurück zur Pilger-Suite, in der Petra, eine Frau aus Bayern, eingetroffen ist. Sie pilgert regelmäßig, nutzt dazu ihr Fahrrad und ist dieses Mal auf dem Jakobsweg von Hamburg nach Wuppertal unterwegs. Ihren Teddy, der sie auf jeder Reise begleitet, hat sie bereits auf ihr Kopfkissen gelegt. Die drei Frauen plaudern. Die 52-Jährige aus Bayern erzählt von ihren Touren.

Die beiden anderen berichten, dass sie am nächsten Tag ihren Weg nach Münster fortsetzen und ihre Mini-Pilger-Tour an der Lambertikirche beenden. Sie werden nachdenklich, als Petra erzählt, was ihr diese Tage, die sie nur mit sich verbringt, bedeuten. „Am Anfang denke ich über alles Mögliche nach. Doch irgendwann gibt es nichts mehr, dann ist alles zu Ende gedacht. Und dann beginnt das eigentliche Pilgern. Dann ist alles still, und das ist so gut.“