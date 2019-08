Strohballen-Brand in Ibbenbüren verursacht 100.000 Euro Schaden

Ibbenbüren -

Auf einem Feld in Ibbenbüren sind in der Nacht zu Samstag etwa 2000 Strohballen abgebrannt. Der Schaden belaufe sich auf rund 100.000 Euro, erklärte die Polizei Steinfurt am Samstag.