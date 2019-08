Ein letztes Mal phantastisch

„Schade!“ Dieses Wort kommt in fast jedem Gespräch vor, das man auf der letzten Telgter Auflage des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) führt.

Da ist zum Beispiel Gerd, der in einer Konzertpause an einem Stehtisch unweit der zentralen Bühne steht. Er ist mit der Familie aus dem knapp 170 Kilometer entfernten Wiefelstede angereist. Jedes Jahr haben sie sich in Telgte gerne mit Freunden aus Moers getroffen. „Du tauchst hier in eine andere Welt ein. Der ganze Arbeitsstress bleibt draußen.“ Er findet es „ziemlich traurig“, dass es das letzte Spectaculum in Telgte ist. Für ihn und seine Freunde vom Niederrhein sei es immer ein schöner Treffpunkt gewesen. Ihm bleibt immerhin das Spectaculum in Ra­stede bei Oldenburg, aber für die Moerser aus der Gruppe ist das ein sehr weiter Weg.

Für viele ist Telgte der Heimatmarkt

Am anderen Ende des Geländes steht Jasper im Heerlager. Seit 2012 reist er von Eckernförde (Schleswig-Holstein) an die Ems, um dort mit seinen Mitstreitern die „Gralsritter“ zu spielen. Die anderen Mitglieder der Gruppe kommen aus Dortmund und vielen Orten des Münsterlandes zum Spectaculum gereist. Die selbstgestaltete Gewandung (Kleidung) soll sich am 12. Jahrhundert orientieren und eine Rittergruppe samt Gefolge darstellen. „Schade, dass es nächstes Jahr nicht mehr stattfindet. Diesen Platz hätten wir gerne wieder gehabt“, sagt Jasper. Er selbst ist über Bücher und Computerspiele vom „MPS-Virus infiziert“ worden. „Für viele bei uns ist Telgte der Heimatmarkt. Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge dabei“, sagt Jasper. Allerdings sei Telgte auch manches Mal ein stressiger Veranstaltungsort gewesen. „An anderen Standorten können wir unsere Heerlager länger stehenlassen.“ In Telgte würde Freitag aufgebaut und ab Sonntagnachmittag schon abgebaut, weil Montag alle wieder arbeiten müssten. Trotzdem: „Schade!“

„ Wir weinen Telgte keine Träne nach. Wir weinen Telgte keine Träne nach. “ Veranstalter Gisbert Hiller

Eine deutlich andere Gefühlslage findet sich an der „Drachenschenke“ im Schatten der Günter-Grass-Brücke. Hier sitzt Veranstalter Gisbert Hiller in einem abgesperrten Bereich und „hält Hof“. Immer wieder kommen Menschen vorbei, um den Veranstalter zu begrüßen oder Fragen zu stellen, die nur der Cheforganisator beantworten kann. „Wir weinen Telgte keine Träne nach“, schießt er sofort scharf. Er habe es in Telgte und Warendorf mit den „kompliziertesten Behörden in ganz Deutschland“ zu tun gehabt. Telgte sei der einzige seiner Standorte gewesen, an dem die Musik um 23 Uhr aus sein musste. „Ein schöner Veranstaltungsort mit viel Gegenwind“, bringt Hiller seine Sicht der Dinge auf den Punkt.

Stürmische Anfangszeiten

Dann wird aber auch er ein bisschen wehmütig. „Wir haben hier viele schöne Partys gefeiert. Telgte war mein Heimatmarkt“, erinnert sich der Drensteinfurter an stürmische Anfangszeiten. Wohl auch deshalb wollte man bei der letzten Ausgabe „noch einmal richtig Gas geben“. Auf den drei Bühnen spielt alles, was in der Mittelalter-Szene Rang und Namen hat: Saltatio Mortis, Fersengold, Rapalje, Soar Patrol und D‘Artagnan. Und die Bands halten sich an Hillers Anweisung: Im gesamten Stadtgebiet ist die Musik am Abend deutlich wahrnehmbar. Im Gespräch rutscht auch Hiller das Wort „Schade“ heraus: „Schade, dass es so endet.“

Eine ganz besondere Atmosphäre

Szenenwechsel: Sie tragen ein rotes Kreuz, doch Tempelritter stellen sie nicht dar. Die ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes haben sich für das Wochenende im Haus der Musik einquartiert. Einsatzleiter Oguzhan Kar zieht eine erste Zwischenbilanz: „Wir haben ein paar Wespenstiche. Sonst nur Kleinigkeiten.“ Er ist seit 2010 als Helfer dabei und hat sich jedes Jahr auf das Spectaculum gefreut. „Es ist eine Großveranstaltung. Das haben wir nicht oft in Telgte“, sagt Kar. Es sei immer eine ganz besondere Atmosphäre gewesen. Gegen Abend häufen sich jedoch die Einsätze und Rettungswagen fahren auf das Gelände. „Die Leute trinken zu wenig oder das Falsche“, heißt es dazu aus Kreisen des DRK. Das führe dann zu Kreislaufproblemen.