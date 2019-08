Er ist „Schlossherr“ und „dienstbarer Geist“ zugleich. Denn im Rahmen seines zweijährigen wissenschaftlichen Volontariats auf Schloss Senden ist Dr. Lennart Pieper in ein breites Aufgabenspektrum eingebunden. Veranstaltungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Forschung, Verwaltung und Fundraising fallen in seinen Zuständigkeitsbereich. Allesamt Aufgaben, die der in Münster lebende Historiker nicht nur mit „Köpfchen“, sondern auch mit dem Herzen angeht: „Ich steige morgens in Senden aus dem Bus, fahre mit dem Fahrrad durch die Allee zum Schloss, begrüße die Gänse, schließe das Tor auf und sehe nach dem Rechten. Immer wieder denke ich: Wie gut, dass es mich hier her verschlagen hat.“

Nach seiner akademischen Tätigkeit an der Uni Münster sehnte sich der 33-Jährige nach einer, wie er sagt, „Aufgabe mit starkem Praxisbezug“. Diesbezüglich dürfte Pieper auf Schloss Senden genau richtig sein. Schließlich ist er hier an fünf Tagen in der Woche, jeweils von 9 bis 17.30 Uhr, gleichzeitig in zwei Kernbereiche eingebunden: die denkmalgerechte Restaurierung des Schlosses und die öffentliche Nutzung.

„Wir planen zurzeit neue Bauabschnitte. Erste Förderanträge sind diesbezüglich schon auf den Weg gebracht, andere sind in Vorbereitung“, berichtet der Mitarbeiter des Vereins Schloss Senden. So soll nach dem Abschluss eines Bauabschnitts am Rombergtrakt möglichst bald das vor Kurzem stabilisierte Mannenhaus restauriert werden.

Die notwendigen finanziellen Mittel für dieses Vorhaben fallen allerdings nicht vom Himmel: „Es gelten strenge Auflagen für öffentliche Fördergelder, die mit erheblichem Verwaltungsaufwand für den Verein Schloss Senden verbunden sind. Belege, Kostenaufstellungen, allgemeiner Schriftverkehr mit Bezirksregierung, Gemeinde und Deutscher Stiftung Denkmalschutz – das macht man sich als Außenstehender gar nicht so klar“, berichtet Pieper, der darüber hinaus auch in die Organisation von Veranstaltungen eingebunden war – darunter der „Schlösser- und Burgentag“ sowie der „Tag der Gärten und Parks“ auf Schloss Senden.

Eine wissenschaftliche Herausforderung steht dem Historiker in diesem und im nächsten Jahr noch bevor: „In den 1950er Jahren war die Funnemann-Schule, eine Handelsschule mit Internat, im Schloss beheimatet. Der gesamte Aktenbestand ist zu uns gekommen und muss noch aufgearbeitet werden. Das kann unter regionalhistorischem Aspekt eine spannende Forschungsaufgabe werden“, glaubt Lennart Pieper.

Ein weiteres wissenschaftliches Projekt sei die vertiefende Erforschung des Schlosses, seiner Geschichte sowie der Geschichte der Adelsfamilie Droste zu Senden. „Dazu gibt es in verschiedenen Archiven Unterlagen , die gesichtet und ausgewertet werden müssen“, blickt der Historiker, der sich zurzeit noch in seinen neuen Tätigkeitsbereich einarbeitet, in die Zukunft.