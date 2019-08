Nachdem drei Unbekannte am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf dem Marktplatz eine junge deutsche Frau und ihre aus Syrien stammenden Freunde beleidigt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen und schildert den Vorfall: Die 19-Jährige hatte sich mit ihren Freunden auf dem Marktplatz aufgehalten, als plötzlich drei Männer auf sie zukamen und anfingen, die Gruppe verbal zu attackieren.

Aus Furcht vor dem Trio entfernten sich die Jugendlichen und gingen in Richtung Kirchplatz. Die Männer ließen nicht ab, drohten der Gruppe und beleidigten sie weiter wegen ihrer Herkunft. Als die Täter bemerkten, dass die Jugendlichen die Polizei alarmierten, verschwanden sie in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten sich zuvor in einer Kneipe am Markt aufgehalten hatten. Da als Motiv für die Beleidigungen ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Münster die Ermittlungen übernommen.

So sahen die Täter aus

Die Täter werden als deutsch aussehend beschrieben. Zwei haben eine Glatze, der dritte kurze, dunkle Haare. Sie sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und zwischen 18 bis 35 Jahren. Einer der Männer ist muskulös und war mit einem gelben, kurzen Hemd, einer Jeanshose und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er hatte ein neongrünes Mountainbike dabei.

Der zweite Täter hat einen langen, leicht grauen Bart und eine kräftige Statur. Er trug ein graues, kurzes Hemd, eine Jeanshose und weiße Schuhe. An seinem Hinterkopf und über dem rechten Auge hat er eine Narbe. Der dunkelhaarige Mann ist dünn und hat ein Piercing an der rechten Augenbraue. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und eine schwarze Lederjacke.

Hinweise an die Polizei in Münster unter Telefon 02 51 / 27 50.