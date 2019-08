Münster -

Die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen bietet regelmäßig eine Erfinderberatung an. Doch wer kommt da hin in einer Zeit, in der Rad und Glühbirne längst erfunden sind? Drei Fragen an Patentanwalt Dr. rer. nat. Peter P. Gehrke von unserem Redaktionsmitglied Gunnar A. Pier.