Wohnungssuche bleibt ein Problem

Die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge in diesem Jahr liegt deutlich unter der aus 2015. Während im Herbst vor vier Jahren schon mal zehn bis zwölf Asylbewerber in der Woche nach Nordwalde kamen, sind es in 2019 bislang insgesamt 14. In 2018 wurden 28 Flüchtlinge neu zugewiesen. Zwischen September und Dezember 2015 kamen 141. Es gibt noch drei Gemeinschaftsunterkünfte im Ort. An der Welle, der Bahnhofstraße und im Scheddebrock leben jeweils mehr als zehn Personen in einem Gebäude. Während 2015 vor allem Syrer geflüchtet sind, werden heute mehr Asylbewerber aus anderen Teilen der Welt, wie Afrika südlich der Sahara, Nordwalde zugewiesen.