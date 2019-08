Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall am Montag (19. August) auf der Olfener Straße. Gegen 16.55 Uhr verlor ein 44-jähriger Selmer, der auf einem Quad unterwegs war, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, heißt es in einem Polizeibericht.

Er geriet nach links über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs in einen cirka drei Meter tiefen Graben. Dabei prallte das Quad auf den Boden. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden abgeworfen. Bei dem Beifahrer handelt es sich um den 17-jährigen Sohn des Fahrers. Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber beziehungsweise Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B 235 in beide Richtungen gesperrt.