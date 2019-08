Getreideernte in NRW fällt gut aus

Trotz Hitze und Trockenheit fällt die diesjährige Getreideernte in Nordrhein-Westfalen gut aus. Dabei weichen die Erträge gerade im Münsterland stark ab . „Vom abgefressenen Kolben auf einzelnen Feldern bis hin zur Top-Ernte. Gerade beim Mais ist wirklich alles dabei“, sagt ein Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes in Münster. Während es zum Beispiel in den Kreisen Borken und Steinfurt Gebiete gibt, in denen die Ausfälle bei 50 Prozent liegen, hätten andere Regionen einen überdurchschnittlich guten und hohen Ernteertrag. Neben der örtlich verschiedenen Niederschlagsmenge spielt auch die Beschaffenheit des Bodens eine große Rolle. Die offizielle Erntebilanz wird am Freitag in Berlin vorgestellt.

Laut Landwirtschaftskammer erzielen die Getreidebauern in NRW einen durchschnittlichen Ertrag von etwa 7,7 Tonnen pro Hektar. „Der langjährige Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018 wurde in diesem Jahr nur knapp verfehlt“, sagt Bernhard Rüb, Sprecher der Landwirtschaftskammer. In Westfalen-Lippe wurden durchschnittlich 7,4 Tonnen je Hektar geerntet – 9,3 Prozent weniger als im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018.

Erneut schwache Grasernte

Besonders negativ entwickeln sich die Futtermittel: Die 7.000 Hektar, die in NRW angebaut wurden, erreichten einen Ertrag von 4,9 Tonnen je Hektar. Dieser liegt um 10,8 Prozent unterhalb des langjährigen Durchschnitt. Durch die erneut schwache Grasernte verteuern sich für Tierzüchter die Kosten für die Futtermittel – die Preise für heimisches Fleisch dürften dadurch mittelfristig steigen.

Nach dem verheerenden Dürrejahr 2018 hatten tausende Landwirte in Nord- und Ostdeutschland Ernteausfälle in Milliardenhöhe zu beklagen, Bund und Länder haben 340 Millionen Euro aus einem Hilfsfonds zugesagt , die im Moment ausgezahlt werden. Der Westfälisch-Lippische Bauernverband lehnt weitere staatliche Hilfe ab.

Wichtigste Getreideart: Winterweizen

Die wichtigste Getreideart ist der Winterweizen. Er stand auf 253.100 Hektar und damit auf fast jedem vierten Hektar Acker in NRW. Die Anbaufläche nahm im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent zu. Der durchschnittliche Hektarertrag liegt bei 8,2 Tonnen. Das sind 2,3 Prozent mehr als im Jahr 2018, jedoch 4,2 Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt.

Die Anbaufläche der Wintergerste hat mit 146 700 Hektar im Vergleich zu 2018 um 8,3 Prozent zugenommen. Auch der Ertrag ist in diesem Jahr mit 7,7 Tonnen pro Hektar um 0,7 Tonnen höher als 2018.

Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, konnte ebenfalls zulegen. Der Ertrag von 7 Tonnen je Hektar übertrifft das Vorjahr um 0,6 Tonnen. Im mehrjährigen Vergleich liegt der Ertrag bei Triticale etwa im Durchschnitt. Die Anbaufläche dieses Getreides, das als Viehfutter dient, lag bei 57 500 Hektar.

Die Anbaufläche von Roggen nahm im Vergleich zum Vorjahr um 35,7 Prozent zu und lag bei 24 300 Hektar. Der Ertrag bleibt jedoch mit 6,2 Tonnen 3,4 Prozent unter 2018 und 6,9 Prozent unter dem langjährigen Mittel.