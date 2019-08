Großbrand soll Konsequenzen haben

Emsdetten -

Das Großfeuer bei einem Emsdettener Entsorgungsunternehmen hat ein Nachspiel. „Zeitnah“, wie es aus dem Emsdettener Rathaus heißt, soll es ein Gespräch zwischen Unternehmer, Vertretern der Bezirks­regierung und der Stadt geben. In diesem Gespräch wollen die Beteiligten die „aktuelle Genehmigungs­lage“ erörtern. So ist zu klären, ob die Sicherheitsauflagen ausreichend sind. Mit dem Unternehmer wollen die Behörden­vertreter besprechen, wie künftig Gefahren vermieden werden können, die der Gesundheit und der Umwelt drohen. Die Bezirksregierung ist auch für Art und Umfang der Kon­trollen verantwortlich, die beim Entsorger durchgeführt werden. 180 Feuerwehrleute waren am Montag vergangener Woche im Einsatz, um das Großfeuer zu löschen. Erst am Wochenende gab das Landes­umweltamt Entwarnung für den Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Es ist der dritte Großbrand innerhalb von zehn Jahren. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Brände. Wann die Gespräche stattfinden, steht noch nicht fest. „Die Terminabsprachen laufen noch“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung.