Im Zusammenhang mit einer sexuellen Belästigung am Mittwoch (21. August) gegen 12.20 Uhr sucht die Polizei nach einem circa 25-jährigen Mann mit dunklen Dreadlocks. Zu der Zeit hielten sich nach Angaben der Polizei drei Mädchen im Außenbereich des Klutensee-Bades auf, als sie am Fahrradständer der Skateranlage von dem Mann angesprochen und nach dem Weg zum Maggi-Werk gefragt wurden.

Dabei legte er den Arm auf die Schultern eines der Mädchen und streichelte es oberflächlich an der Brust und am Bauch. Bei einem Dankeschön an ein zweites Mädchen umarmte er auch dieses und berührte es dabei ebenfalls an der Brust.

Täterbeschreibung

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare zu Dreadlocks frisiert, dunkle Hautfarbe. Der Mann sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine braune Lederjacke und hatte ein älteres Fahrrad dabei. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeiwache in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/79 30) entgegen.