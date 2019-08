Was lange steht, wird endlich gut

Viele träumen davon, das Hobby zum Beruf zu machen. Es geht aber auch umgekehrt: Wolfgang Lindfeld hatte in Dortmund einen Motorradhandel. Nach einem schweren Verkehrsunfall im März 1995, durch den der heute 64-Jährige fast gänzlich ertaubt ist, musste er seinen Betrieb abgeben. Aber die „Hobel“ haben ihn nicht losgelassen. Heute verkauft der Lüdinghauser sie allerdings nicht mehr, er stellt die Maschinen in seinem privaten Museum in Seppenrade aus, dem „Home of Classic Bike“.

An allen 90 motorisierten Zweirädern, die in der Halle des ehemaligen Fahrradgeschäfts stehen, hat der gelernte Kfz-Meister herumgeschraubt. Lindfeld restauriert alte Fahrzeuge. „Ich bekomme sie für kleines Geld, manchmal auch für eine Kiste Bier oder sogar geschenkt“, berichtet er. Oft sind es Motorräder, die viele Jahre in der Garage verbracht haben, ohne bewegt worden zu sein. Sie haben sich dann „kaputtgestanden“, erklärt der Fachmann, der in der Aufarbeitung eben dieser Maschinen seine Erfüllung gefunden hat. „Es ist ein Riesenaufwand und nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch“, verrät er und meint dabei nicht einmal die eigentlichen Reparaturarbeiten. „Ich bin ständig auf der Suche nach den passenden Ersatzteilen“, sagt Lindfeld. Da können schon mal ein paar Monate ins Land gehen, bevor er mit einem Bike weiter voran kommt.

„ Vom ursprünglichen Modell sind eigentlich nur der Tank, die Verkleidung und der Tacho geblieben. Vom ursprünglichen Modell sind eigentlich nur der Tank, die Verkleidung und der Tacho geblieben. “ Wolfgang Lindfeld

Ein altes Motorrad zu restaurieren, bedeutet für den 64-Jährigen nicht unbedingt, es genau so wiederherzustellen, wie es einmal war. Eines seiner Lieblingsstücke ist ein spezieller Umbau basierend auf einer Suzuki GSX 750 SZ Katana in Blau-Metallic. „Den gibt es so nicht zu kaufen“, betont der Lüdinghauser. Er hat Motor, Fahrwerk, Bremsen, Gabel und sogar die Sitzbankkombination ausgetauscht. „Vom ursprünglichen Modell sind eigentlich nur der Tank, die Verkleidung und der Tacho geblieben.“ Gerade dieses Individuelle ist es, was ihm an dem Motorrad besonders gefällt.

Trotz seiner Einzigartigkeit ist es in guter Gesellschaft. Denn über die Hälfte der Maschinen trägt den selben Namen: Suzuki. Lindfeld hat diese Marke früher verkauft, genau wie Triumph und Moto Guzzi. Von seinem Beruf als Händler zu seiner Berufung als Sammler hat er nicht nur die Begeisterung für den japanischen Hersteller mitgenommen, sondern auch sein altes Firmenschild mit der Aufschrift „Moto Treff Lindfeld“, das mittlerweile an der Wand seines Museums hängt.

„ Es ist ein schönes Gefühl. Man nimmt alles viel intensiver wahr, als wenn man im Auto sitzt. Es ist ein schönes Gefühl. Man nimmt alles viel intensiver wahr, als wenn man im Auto sitzt. “ Carmen Lindfeld

Dorthin verschlägt es einzelne Neugierige, aber auch ganze Gruppen, die die vor allem aus den 70er und 80er Jahren stammenden Maschinen bestaunen. „Sogar aus dem Sauerland hat schon mal ein Club vorbeigeschaut“, berichtet Carmen Lindfeld, die ihren Mann zur Eröffnung des Museums vor fünf Jahren ermutigt hat. Sie ist selbst begeisterte Motorradfahrerin, so wie die ganze Familie, und findet: „Es ist ein schönes Gefühl. Man nimmt alles viel intensiver wahr, als wenn man im Auto sitzt.“

Von den Krädern, die in Seppenrade stehen, sind jedoch die wenigsten angemeldet – aber sie sind durchaus fahrtüchtig. Oder aber Lindfeld sorgt gerade dafür, dass sie es bald sind. Aktuell schraubt er unter anderem an einer Triumph 1200, Baujahr 1995. „Sie stand 18 Jahre lang“, informiert der Lüdinghauser und macht sich mit Begeisterung und Ehrgeiz an die Reparaturarbeiten, aber ohne Stress. So ist das, wenn man den Beruf zum Hobby macht.