Das Vereinsgelände des Schäferhundvereins Nienborg-Heek ist mehrfach gesichert, hinter dem Zaun wirkt es fast schon idyllisch. Auf den ersten Blick nicht vorstellbar, dass das Klubheim von bisher unbekannten Einbrechern heimgesucht wurde. „Die haben es an drei Fenstern probiert. Zweimal sind sie gescheitert, beim dritten hatten sie leider Erfolg“, berichtet der Vorsitzende der Ortsgruppe Josef Tacke-Mensing auf Nachfrage. Auf welchem Wege die Täter auf das Gelände gelangten, ist nicht bekannt.

Etwas, das dem Vorsitzenden Sorgen bereitet, ist das Diebesgut. Denn die Täter entwendeten eine Schreckschusswaffe. Sonst machten sie keine nennenswerte Beute. „Bei uns im Vereinsheim gibt es keine Wertgegenstände. Hier ist nichts zu holen“, stellt Tacke-Mensing klar. Bis auf die Schreckschusswaffe. Der Wert der Waffe sei zwar gering. „Aber mit so einer Waffe kann ja auch Unfug gemacht werden.“ Die Schreckschusswaffe sehe einer scharfen Waffe zum Verwechseln ähnlich. Mit ausreichend Fachwissen kann eine solche Waffe gegebenenfalls auch wieder scharf gemacht werden.

Für das Führen einer Waffe dieser Kategorie ist ein kleiner Waffenschein nötig – in der Öffentlichkeit. Im Falle der Schäferhund-Ortsgruppe handelt es sich um ein privates Vereinsgelände. „Auf diesem darf jeder die Waffe ohne kleinen Waffenschein führen“, erklärt Frank Rentmeister von der Kreispolizeibehörde.

Waffe aus Wandschrank erbeutet

Warum ein Hundeverein eine Schreckschusswaffe benötigt, ist schnell erklärt. Schäferhunde sind klassische Wach-, Schutz- und Hütehunde. Zur Ausbildung gehören auch Gehorsamsübungen. „Und bei diesen ist unter anderem die Schreckschusswaffe im Spiel“, so Tacke-Mensing. Die Schäferhunde sollen durch das Abfeuern von Schüssen eine sogenannte „Schussgleichgültigkeit“ entwickeln. Nur zu diesem Zweck verwende man, so der Vorsitzende, die Waffe. Sie sei in einem kleinen Wandschrank gesichert gewesen. Die Täter brachen diesen auf.

Da der Ortsverein über keine Einbruchversicherung verfüge, sei der Einbruch doppelt ärgerlich. „Das ist für so einen kleinen Verein zu teuer.“ Somit bleiben die Vereinsmitglieder auf den Kosten der Sachbeschädigung sitzen. Man werde die entstandenen Schäden an den Fenstern in Eigenregie ausbessern. „Zum Glück haben wir Fachleute im Verein.“

Die Kriminalpolizei hat am Tatort die Spuren gesichert.