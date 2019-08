Ein Autofahrer hatte das entlaufene Tier am Mittwochmorgen hinter der Leitplanke in dem Graben nahe des Rastplatzes Karthaus zufällig entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Demnach bestand Gefahr, dass das weiß-braun gefleckte Kalb auf die Autobahn läuft. Die Beamten brachten das Jungtier wieder zurück zu seiner Herde auf die nahe gelegenen Weide. Offenbar „hatte es in der Nacht das Licht der Welt erblickt“ und sei dann ausgebüxt, sagte die Polizeisprecherin. „Der Bauer hatte nicht damit gerechnet“.