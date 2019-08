Gefunden wurde der Ring in Ibbenbüren in der Zentrale der Sparkasse Steinfurt und stammt von einer Tour, die über Greven, Püsselbüren, Neuenkirchen, Borghorst und Hörstel geführt hat. Vermutlich hat Sabines Mann den Ring verloren, als er Kleingeld in einer Maschine der Sparkasse zählen ließ.

Wer den Ring vermisst, sollte am besten mit Sabine beim Sprecher der Sparkasse, Thorsten Laumann vorbeikommen und die Hochzeitsurkunden für beide Daten mitbringen.