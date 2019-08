„Kein Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz“, so lautet eines der wichtigsten Grundprinzipien der deutschen Strafprozessordnung. Doch wie verhält es sich bei einer Tat ohne Täter? Mit dieser Frage hatte sich nun die 13. Strafkammer des Landgerichts Münster anlässlich einer Berufung zu beschäftigen.

Der Sachverhalt: In der Nacht zum 22. Oktober 2016 unterhielten sich zwei junge Männer vor einer Coesfelder Diskothek. Einer davon war der später Geschädigte. Um herauszufinden, mit wem er sich gerade eigentlich unterhält, fragte er den anderen nach dessen Namen. Denn sein Gesprächspartner hat einen eineiigen Zwillingsbruder, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht und in dieser Nacht auch zugegen war.

Laute Auseinandersetzung

Dann, so berichteten die Zeugen, schlug das Gespräch in eine laute Auseinandersetzung um. Worum es dabei ging, weiß bis heute niemand. Nur so viel ist klar: Das spätere Opfer schubste sein Gegenüber, woraufhin dessen Zwillingsbruder – ein Lüdinghauser – mit einem Anlauf von etwa 20 Metern angerannt kam und dem Geschädigten im Sprung einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Zunächst bewusstlos wurde dieser am nächsten Tag mit einer fünffach gebrochenen Nase sowie einem gebrochenen Jochbein, allerdings ohne Erinnerung, im Krankenhaus wach.

Einem der Zeugen legte die Polizei bei den Ermittlungen Bilder mit möglichen Tätern vor. Darauf identifizierte dieser den später vom Amtsgericht Coesfeld zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 45 Euro Verurteilten als Täter. Allerdings zeigten die acht Bilder nur den einen Bruder. Die Aussage des Zeugen, dass der junge Mann auf dem Foto aussehe wie der Täter, traf also auch auf den anderen Zwilling zu.

Zeugnisverweigerungsrecht

Auch im Berufungsverfahren konnte keiner der sieben Zeugen die Zwillinge zweifelsfrei auseinanderhalten. Von den Brüdern selbst war ebenfalls keine Aufklärung zu erwarten. Während der erstinstanzlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung Verurteilte schwieg, machte sein Bruder von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Kammer verwarf am Ende die Berufung und hielt am Urteil des Amtsgerichts Coesfeld mit dem Argument fest, dass „wenn sich der eine Bruder mit dem Geschädigten unterhält und diesem seinen Namen nennt und der andere ihn dann umhaut“, letzterer der Täter war.