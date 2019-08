Die kleine Starthilfe für das neue Leben

Als einer von nur zwölf Weiterbildungsträgern in Nordrhein-Westfalen hat die Volkshochschule (VHS) der Kommunen Ochtrup, Metelen, Wettringen und Neuenkirchen jetzt den Zuschlag für einen mit Mitteln des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geförderten Erstorientierungskursus für Asylbewerber mit einer unklaren Bleibeperspektive erhalten. Was unterscheidet dieses neue Angebot von den bekannten Integrationskursen? „Jeder kann und soll hier vorsprechen“, betont Simone Kemler, Leiterin des Fachbereichs Integration und Sprachen. Vor allem die, die noch nicht wissen, ob es etwas mit dem neuen Leben in Deutschland wird. Aber bei freien Plätzen sind auch die, die eine Bleibeperspektive haben und noch auf ihren Integrationskurs warten, eingeladen. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn das Angebot ist dank der Bundesgelder für die Teilnehmer gebührenfrei. „Auch die Lehrmittel wie Bücher brauchen sie nicht selber zu zahlen“, informiert Timo Lobbel, Leiter der VHS.

Bereits am 9. September (Montag) geht es los. Dann startet der Erstorientierungskursus mit mindestens zwölf und bis zu 20 Plätzen in der Pestalozzischule, der kurz vor Weihnachten endet. Immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr werden die Grundlagen von Sprache, Alltag, Werten und Zusammenleben in Deutschland vermittelt – in sechs Themenblöcken mit jeweils 50 Unterrichtsstunden.

Ganz anderer Start

Damit ist der Erstorientierungskursus eine abgespeckte Version eines Integrationskurses. Letzterer endet bei erfolgreich abgelegter Prüfung mit der Übergabe eines Zertifikats. „Das gibt es bei unserem neuen Angebot nicht“, macht Kemler deutlich. Warum eine Teilnahme trotzdem Sinn macht, erklärt sie anhand des Beispiels eines Nigerianers: „Er ist schon zwei Jahre hier und hat für seinen Flüchtlingsstatus kämpfen müssen. Mittlerweile hat er eine Halbtagsstelle und kann jetzt endlich an einem Integrationskursus teilnehmen. Mit dem Erstorientierungskursus hätte er gleich einen ganz anderen Start bekommen können.“

Es ist, wie so oft im Leben, eine Frage des Geldes. „Das hat mit der Förderung zu tun“, erklärt Lobbel den Hintergrund. „Es gibt auch die Möglichkeit, als Selbstzahler bei einem Integrationskursus mitzumachen. Aber das können sich die wenigsten leisten.“ Wer eben noch nicht die Möglichkeit hat, einen Integrationskursus zu belegen, bekommt mit der Erstorientierung schon mal eine kleine Starthilfe für den Alltag in Deutschland. Und die ist enorm wichtig, wie Kemler weiß. „Wer keine gesicherte Bleibeperspektive hat, gerät schnell in einen Teufelskreis: Man lernt kein Deutsch, man bekommt keinen Job, es findet keine Integration statt. Viele, die hierherkommen, haben auch nicht die entsprechende Schulbildung, einige sind nicht einmal alphabetisiert.“ Daher setzt das Angebot niederschwellig an. „Auf einfachem Niveau und alltagsorientiert“, erklärt Lobbel.

Hilfe bei Grundlegendem

Damit es mit so grundlegenden Dingen wie dem Einkaufen von Lebensmitteln oder dem Einhalten von Terminen klappt. Auch wenn der Asylantrag mit einer Abschiebung endet, ist Kemler überzeugt, dass die Teilnahme auf jeden Fall eine Bereicherung ist, denn sie findet: „Bildung lohnt sich immer.“

Um die Menschen zu erreichen, für die das Angebot gedacht ist, ruft sie Ehrenamtliche, Nachbarn und Co. auf, diese darauf aufmerksam zu machen. Anmeldungen sind bei der VHS unter Telefon 0 25 53/9 39 80, per E-Mail an info@vhs-ochtrup.de oder persönlich in der Villa Winkel möglich.