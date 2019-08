Als Fest­redner war der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, Nathanael Liminski, eingeladen. Der war sich sehr wohl bewusst, wo er sich befand – und lobte darum Westfalen im Allgemeinen und den Regierungsbezirk im Besonderen.

Die Landesregierung, so der Staatssekretär, sei sich von Anfang an bewusst gewesen, „dass das Land nicht hinter dem Bindestrich endet“, und habe im Sommer 2017 die erste Kabinetts­sitzung deshalb in Münster abgehalten.

Was folgte, waren Sätze, die bei den Gästen so gut ankamen wie später ein kühles Bier. „Der Regierungsbezirk ist das Powerhaus unseres Landes.“ Oder: „Die Stärke unserer Region geht vom Mittelstand aus.“

Lob für das Münsterland

Liminski warf – wie vorher auch Feller – einen besonderen Blick auf die Emscher-Lippe-Region, „die in einem anderen Stadium des Strukturwandels steckt“, so die ­Regierungspräsidentin.

Ein Schlaglicht auf die Digitalisierung, ein Lob für das Musterland Münsterland in Sachen Mobilität und die Zusage, dass die CDU und FDP alles dafür tun werden, dass die von anderen Regionen kritisierte Entscheidung des Bundes, die Batterieforschungsfabrik in Münster zu platzieren, „in Stein gemeißelt wird“ – und Liminski war durch mit seinen ­ Themen. „Jetzt will ich ei­nem unterhaltsamen Abend nicht länger im Weg stehen“, sagte er mit einem Schmunzeln. Der Applaus war ihm sicher.