Autofahrerin stellt sich ihrer Angst

Yasmin Kronfeld hatte sich wirklich aufs Autofahren gefreut. Doch dann geriet sie an einen archetypischen Fahrlehrer-Tyrannen. Er schrie sie an, machte sie nieder, ließ sie eine halbe Stunde lang an der Ampel immer wieder das Auto abwürgen. „Der hat mir alles kaputt gemacht“, sagt sie. Ihre Prüfung bestand sie schließlich – doch die Blockade blieb. Panikattacken, Herzrasen, Schweißausbrüche, Tunnelblick. „Ich bin noch zwei- oder dreimal gefahren.“ Dann fuhr sie panisch rechts ran und ließ sich abholen. In der Folge setzte sich die Angst vor der Angst fest – neun Jahre lang ist Yasmin Kronfeld nicht gefahren. Jetzt traut sie sich wieder – einem speziellen Coaching sei Dank.

Die Angst vor dem Autofahren ist weit verbreitet. Zahlen kennt so recht niemand, zumal die Dunkelziffer hoch sein muss. Wer Angst hinterm Steuer hat, hat im Autofahrerland Deutschland zugleich eben auch oft Angst, diese Schwäche zu zeigen. „Die meisten reden nicht darüber – Männer noch weniger als Frauen“, hat Fahrlehrerin und Coach Anca Dirkmann erfahren. „Manchmal darf nicht mal die Ehefrau davon erfahren.“

Ursachenforschung

Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Manchmal gehört eine generelle Unsicherheit zur Veranlagung. „Viele Betroffene haben Angst, beim Autofahren Fehler zu machen. Die Ursache ist in den meisten Fällen Unsicherheit oder mangelnde Praxis“, formuliert es der Automobilclub ADAC. Diese Furcht könne bei Führerschein-Neulingen ebenso wie bei routinierten Autofahrern auftreten. Häufig aber gibt es auch Auslöser – etwa, wenn die Fahrer selbst einen schweren Unfall erlebt oder als Zeuge beobachtet haben.

Führerschein

Bei Yasmin Kronfeld war es der tyrannische Fahrlehrer, der übrigens zwischenzeitig seinen Job verlor. „Er hat mir jeden Fehler aufs Butterbrot geschmiert“, erinnert sich die heute 35-Jährige. Ermunterung hätte sie sich erhofft. Sie wollte Auto fahren, wenn auch mit 26 Jahren eher spät, weil sie in ihrer Heimatstadt Dortmund gut ohne Auto klargekommen war. Die Fahrschule verließ sie schließlich mit Führerschein – und einer ausgewachsenen Angststörung. Das Fahren ließ sie einfach bleiben.

Inzwischen wohnt Yasmin Kronfeld in Greven. Auf dem Land sind die Wege weiter und längst nicht alles ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Also nahm sie die Sache noch mal in Angriff. „Ich wusste, was mich erwartet – aber ich wollte mich der Angst stellen.“

"Personal Coach"

So fand sie den Weg zu Anca Dirkmann – nach eigener Definition „Fahrlehrerin, Verkehrspädagogin, Personal Coach“. „Das ist kein reines Fahrtraining, sondern ich schaue den Menschen ganzheitlich an“, erklärt sie. Denn wer zu ihr kommt, leidet nicht nur unter mangelnder Praxis, sondern eben oft unter einer großen Angst – wie begründet auch immer sie sein mag. Dirkmann trifft sich zunächst in neu­traler Umgebung mit neuen Kunden, im Café etwa und ohne Fahrschulwagen in Sicht. „Ich will die Leute erstmal kennenlernen.“ Wo liegen die Gründe für die Probleme, gibt es andere Probleme, Ängste, Depressionen, eine Posttraumatische Belastungsstörung? Das alles müsse sie wissen, um dabei zu helfen, Blockaden aufzulösen.

Sie fährt wieder

Yasmin Kronfeld hat schon geholfen, „dass jemand neben mir sitzt, der versteht, was mein Problem ist.“ Dreimal bereits ist sie jeweils anderthalb Stunden mit Anca Dirkmann durch Greven gekurvt – im eigenen Audi statt im Fahrschulwagen. Die Coachin auf dem Beifahrersitz erinnert sie an Schulterblick und Rechts-vor-Links, beruhigt aber vor allem in Stresssituationen. Zur Konfrontationstherapie gehört dann auch mal, zu langsam zu fahren oder an einer Stelle anzuhalten, an der andere Autos ausweichen müssen. Davor darf man keine Angst haben, das sollte ein Autofahrer ohne Panikattacken, Herzrasen und Schweißausbrüche aushalten.