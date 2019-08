Der Spinner juckt weiter

Bei diesem Wort, das vor zwei Jahren nur ganz wenige Menschen kannten, bekommen ganz viele sofort das große Kribbeln: Eichenprozessionsspinner, kurz EPS, haben vielen Menschen in den vergangenen Monaten mit Hilfe ihrer kleinen Brennhaare den Sommer versaut.

Im Moment haben die meisten Ruhe. Aber: Was wird im kommenden Jahr? Wird sich da etwas ändern? Schaut man in die Unterlagen, die von der Stadtverwaltung vorbereitet worden sind, kann man sagen: Es wird sich fast nichts ändern.

Verschiedene Methoden

„Reckenfeld direkt“ fordert in seinem Antrag die Verwendung von Neemöl bei der Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern und eine deutlich verbesserte technische Ausstattung der TBG zu deren Bekämpfung. Die SPD Reckenfeld fordert die Anschaffung von Geräten zur „Verkochung“ der Raupen. Dabei werden die Raupen mit über 90 Grad heißem Wasser verbrüht und abgespült.

Die Stadtverwaltung lehnt aber den Einsatz von Bioziden (zum Beispiel Neemöl) ab. „Diese Mittel verursachen neben dem geplanten Zwecke weitere Kollateralschäden bei frei fressenden Insekten“, so die Ansicht der Stadtverwaltung. Außerdem sei der Wirkungsgrad aufgrund verschiedener Entwicklungsstadien der Spinner relativ gering. Der Einsatz von heißem Wasser sei aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht geeignet.

Letztendlich bleibe neben der gezielten Förderung von Nützlingen nur eine mechanische Beseitigung des EPS-Befalls als ökologisch vertretbare Vorgehensweise. „Hierbei hat sich das Absaugen von wandernden Raupen beginnend im Mai und Gespinsten bis weit in den Herbst als die effektivste Methode erwiesen“, so die Stadtverwaltung.

In diesem Jahr habe man aufgrund guter Geschäftsbeziehungen Baumpfleger mit Hubsteigern engagieren können, zwei Bodentrupps der Technischen Betriebe Greven (TBG) waren zusätzlich unterwegs. „Trotzdem konnten die Erwartungen aus der Bevölkerung nur bedingt erfüllt werden.“

Letztendlich bliebe das Mittel der Wahl das Absaugen des EPS. „Um auf die Anforderungen sachgerecht reagieren zu können, ist eine Aufstockung von Ressourcen – Finanzen, Personal, Maschinen – zwingend erforderlich.“

Aber auch weiterhin gilt: Abgesaugt wird dort, wo sich viele Menschen aufhalten. In den Außenbezirken wird weiterhin nur vor dem Auftreten der Eichenprozessionsspinner gewarnt. So der Plan der Verwaltung. Im Betriebsausschuss am Mittwoch, 4. September, hat die Politik beim Thema EPS das Sagen.