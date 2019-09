Der Montag hatte es für die Freiwillige Feuerwehr Lüdinghausen in sich: Kaum war der Einsatz aufgrund des Gaslecks an der Ascheberger Straße für sie beendet, musste die Wehr gegen 19.45 Uhr erneut ran. Auf einem Hof in der Bauerschaft Brochtrup stand eine Scheune in Flammen.

Laut Polizei wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer durch Schweißarbeiten entstanden. Die Feuerwehr Ascheberg leistete bei dem Einsatz Nachbarschaftshilfe.