Ermittler untersuchen Arbeitsgeräte nach Sendemast-Unglück

Meißner/Eschwege/Dülmen -

Nach dem Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendemast in Nordhessen , bei dem auch ein Dülmener ums Leben kam, erwarten die Ermittler im Laufe der kommenden Tage ihre Untersuchungsergebnisse. Sämtliche Geräte seien sichergestellt worden und würden auf mögliche Mängel überprüft, teilte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Kassel am Mittwoch mit.