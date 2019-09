Bahnstrecke zwischen Münster und Osnabrück wird zwei Monate lang gesperrt

Die Bahn leitet deswegen Fernverkehrs-Züge nördlich von Münster über Rheine (ohne Halt) um. Bahnfahrer müssen sich darauf einstellen, dass ihre Züge bis zu 60 Minuten länger brauchen, wie die Bahn berichtet. Die Sprinterzüge zwischen Köln und Hamburg entfielen.

Eurobahn-Kunden betroffen

Die Bauarbeiten werden auch die Kunden der Eurobahn hart treffen: Die Züge auf der Linie RB 66 entfallen vom 14. bis 28. Oktober zwischen Lengerich und Osnabrück, vom 28. Oktober bis 4. November zwischen Münster und Lengerich so vom 4. November bis 14. Dezember zwischen Kattenvenne und Osnabrück. Stattdessen werden Busse fahren.

Das rät die Bahn

Ein Sprecher der Bahn rät Fahrgästen dringend, im Fahrplan die Verbindungen aufzurufen, die sie gerne nutzen würden, um Alternativen entdecken zu können. „Unsere Kunden sind nicht schlecht beraten, in der Zeit eine Zugverbindung früher zu wählen“, sagte er am Donnerstag. Es werde zwar auch Zeiten geben, in denen Züge auf der Strecke fahren werden, aber „wir werden während der Arbeiten nicht im Fahrplan unterwegs sein“.