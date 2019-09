Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 in Jengen/Buchloe im Landkreis Ostallgäu sind am Sonntag zwei Gronauer ums Leben gekommen. Das bestätigte am Dienstag Johanna Graf, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage der WN. Bei den Opfern handelt es sich um einen 51-jährige Frau und einen 58-jährigen Mann.

Nach Darstellung der bayrischen Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 7 Uhr auf der B 12 kurz hinter der Anschlussstelle Jengen. Ein 31-jähriger Fahrer eines BMW Cabrio geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Auto, in dem auch die beiden Gronauer saßen, frontal zusammenstieß.

Der Unfallverursacher, seine 32-jährige Beifahrerin sowie die 51-jährige Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Pkw wurden schwer verletzt. Die beiden 51- und 58-jährigen Mitfahrer des zweiten Pkw starben noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete zur Klärung der Unfallursache die Bestellung eines Unfallgutachters an. Ergebnisse seiner Arbeit liegen noch nicht vor, so die Pressesprecherin.