Von wegen auf hohem Roß

Irgendwie waren mehr Menschen da als an einem normalen Tag. Die Mütter und Mädchen trugen auf dem Gestüt Steenhaar statt Reiterhosen Jeans und machten so gar keine Anstalten, in die Sattelkammer zu gehen oder die Islandpferde mit der Bürste zu bearbeiten.

Man wartete in Westladbergen auf hohen Besuch. Die Reitmeisterin Ingrid Klimke aus Münster hatte sich angesagt. Zwischen zwei Championaten hatte sie Zeit für einen Familienausflug mit Kindern dorthin, wo die Pferde viel kleiner sind als gewohnt, dafür aber mehr Gangarten beherrschen.

Klassische Gangarten werden trainiert

Familiär wurde es dann auch, allerdings mit sehr interessiertem Publikum aus der Kundschaft des Gestüts drum herum. Einen Schoko-Pferdekuchen brachten Ingrid Klimke, ihre Tochter Philippa, Klimkes Büroleiterin Ina Veltmann und deren drei Kinder Luisa, Lena und Tom mit. Während der von den Tellern verschwand, war Zeit für Fragen und Antworten.

55 Isländern mit ihren vier bis fünf Gangarten, darunter dem typischen Tölt, hat Inhaberin Ina Günther auf ihrem Gestüt, Pensionspferde und eigene. Es gibt „ein bisschen Zucht“, die Reitschule und Programm. „Ambitionierte Freizeitreiter“ nennt Ina Günther sich und ihre Kundschaft.

Promi-Spektakel für Zaungäste

Ja, auch die klassischen Gangarten werden trainiert, beantwortete Ina Günther Klimkes Frage nach dem Ausbildungsplan für die Tiere. Und nein, nicht jedes Islandpferd kann auch automatisch tölten. Wie der Reitunterricht für Kinder abläuft, will die Reitmeisterin wissen, während ihre Tochter und die Kinder der Büroleiterin sich erstmal mehr für die Katzen auf dem Hof interessieren.

14 Dinge, die Sie über Ingrid Klimke wissen müssen 1/14 Kein Aprilscherz: Ingrid Klimke wurde am 1. April 1968 in Münster geboren. Foto: Jim Hollander

Nach 2000 (Sydney), 2004 (Athen), 2008 (Peking/Hongkong) und 2012 (London) sind die Spiele in Rio ihre fünften. Foto: Fazry Ismail

Die 48-Jährige ist die Tochter des 1999 verstorbenen Dr. Reiner Klimke, der bis heute der siegreichste Dressurreiter der Welt und einer der erfolgreichsten Sommer-Olympioniken ist. Foto: Friso Gentsch

2014/15 gewann sie als erste Deutsche die Gesamtwertung der FEI Classics. Foto: Jim Hollander

2012 wurde Klimke das Silberne Lorbeerblatt verliehen, die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland. Foto: Michael Kappeler

Im Anschluss an ihre Schulzeit machte sie eine Lehre zur Bankkauffrau und begann dann noch ein Lehramtsstudium - um sich dann aber ganz der professionellen Reiterei zu widmen. Mit Erfolg, wie unzählige nationale und internationale Triumphe beweisen. Foto: Fazry Ismail

Beim K+K-Cup 2012 erhielt Ingrid Klimke den Titel des Reitmeisters - als zweite Frau überhaupt. Die Auszeichnung ist eine der höchsten in der deutschen Reiterei. Foto: Friso Gentsch

Die Münsteranerin hat mit Stallmanagerin Carmen Thiemann ein der besten ihres Faches in ihrer Crew. 2013 erhielt Thiemann vom Weltreiterverband den „Best Groom Award“. Foto: Friso Gentsch

Naturgemäß kletterte Ingrid Klimke schon als kleines Mädchen in den Sattel. „Ich konnte eher reiten als laufen“, sagt sie daher oft scherzhaft. Foto: Friso Gentsch

Ingrid Klimke ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Vielseitigkeitsreiterin. Nicht nur in dem hippologischen Dreikampf ist sie Weltklasse, auch in der Dressur siegte sie schon in Prüfungen auf Grand-Prix-Niveau. Dazu gewann sie ebenso im Springparcours Goldene Schleifen. Foto: Friso Gentsch

Als waschechte Münsteranerin versucht sie, sich jeden Mittwochvormittag freizuschaufeln, um auf den Markt zu gehen. Foto: Friso Gentsch

Ingrid Klimke ist die Mutter zwei Töchter, die Greta und Philippa heißen. Mit Greta saß eine der beiden bereits in der Pony-Vielseitigkeit erfolgreich im Sattel. Foto: Jim Hollander

Ingrid Klimke ist zweifache Olympiasiegerin mit der deutschen Equipe (2008/2012). Eine olympische Einzelmedaille aber fehlt ihr noch. Foto: Uwe Anspach

Ingrid Klimke stand vor den Olympischen Spielen als eine von fünf Athleten zur Wahl, bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins Stadion zu tragen. Am Ende machte Tischtennis-Star Timo Boll das Rennen. Klimke wäre die erste Frau gewesen, die die Disziplin Reiten als Fahnenträgerin vertreten hätte. Foto: Michael Kappeler

Und ob alle ein paar Möhren bekommen können, wenn sie Kontakt aufnehmen Prins, Mánadis, Efadis und den anderen Isländern. „Sehr schöne Tiere“, mit faszinierend üppigen Mähnen, findet Ingrid Klimke, die gut über die Isländer weggucken kann. Und der Hof sei „ganz zauberhaft“.

Bürsten, satteln – und ab auf den Sandplatz zum Einreiten. Dort und auf der Ovalbahn zeigt sich, dass Isländer doch etwas besonderes sind. Traben ist leicht zu haben. Aber bis die Tiere in den Tölt fallen, müssen auch die Kinder und sogar hoch dekorierte Profis etwas üben. Ob es die Sache für Philippa beschleunigt hat, dass mit ihrer Mutter und Gestütbesitzerin Ina Günther gleich zwei Reitlehrerinnen dabei waren, ließ sich nicht erkennen.

Arrangiert hat den Familienausflug von Klimke & Co. aufs Land zu den kleinen Pferden der Islandpferde-Reiter- und Züchterverband (IPZV) Münsterland. Die Saerbeckerinnen Christiane Späte und Susanna Wand, die Zweite Vorsitzende, kümmern sich dort um Öffentlichkeitsarbeit. Bei einem öffentlichen Training sprachen sie Ingrid Klimke an und luden sie ein. Die Bedingung der Top-Reiterin mit EM-, WM- und Olympia-Medaillen im Schrank: Es muss geritten werden und mit Familie sein. Das hat geklappt, inklusive ein bisschen Promi-Spektakel für die Zaungäste. Und am Ende klappe auch der Tölt.