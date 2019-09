„Ich hatte viele Fragen. Und die beantworteten die üblichen Kurse und Ratgeber nicht“, erzählt die Journalistin, die aus Coesfeld stammt und heute in der Nähe von Hannover lebt. Geburtsvorbereitungskurse für Mehrlingseltern in ihrer Region? – Sie googelte vergeblich danach. „Die gab es einfach nicht.“ Und im „normalen“ Kurs konnte auf ihre besonderen Fragen gar nicht so intensiv eingegangen werden.

Mehrlingsschwangerschaften sind anders. „Es ist ein Riesen-Geschenk, aber auch eine Riesen-Herausforderung“, weiß die 38-Jährige heute. Vor allem Mutmacher, die ihr und ihrem Mann sagen, dass sie das schon hinkriegen und vor allem, wie sie das schaffen können, hätten ihr seinerzeit gefehlt. Am 12. Dezember 2017 kamen Hannes und Vincent zur Welt – und das Abenteuer Familienleben mit Zwillingen begann. „Wir haben uns alles selber angeeignet“, berichtet Jaeger. Wie man Zwillinge abwechselnd wickelt, wie man sie satt bekommt und wie man gleichzeitig mit ihnen schmust und sie tröstet. Alles gar nicht leicht. „Denn die sind immer einer mehr als du“, lacht die junge Frau.

Damals hat sie sich geschworen, dass sie, wenn sie aus dem Gröbsten heraus sind, ihr zusammengetragenes Wissen an andere Mehrlings-Eltern weitergeben will. Vor allem auch, um ihnen schon in der Schwangerschaft zur Seite zu stehen. Sie gründete die Internet-Plattform „ extrakind.de “ mit viel praktischen Tipps und vor allem auch Erfahrungsberichten, die zeigen, dass und wie es gut geht – das Leben mit Mehrlingen.

Ein noch nie dagewesenes Format in Deutschland

Gleichzeitig baute sie ein Kompetenznetzwerk aus erfahrenen Ärzten, Hebammen und Mehrlings-Eltern auf. Mit der Medizinischen Hochschule Hannover erarbeitete sie das Konzept für einen fachübergreifenden Geburtsvorbereitungskurs für Mehrlingseltern. Ein Format, das es in ganz Deutschland noch nicht gab. Und als sie jetzt bei der Elternschule der FBS in Coesfeld sowie bei den Christophorus-Kliniken anklingelte, stieß sie auf offene Ohren. Am 2. und 3. November findet in der FBS Coesfeld der erste extrakind -Geburtsvorbereitungskurs nach ihrem Modell statt.

Die Christophorus-Kliniken haben viel Erfahrung mit Mehrlingsgeburten. Allein in diesem Jahr sind schon 61 Zwillingspaare und zweimal Drillinge zur Welt gekommen. Hebamme Christine Bergeest, die auch als Referentin dabei ist, ist daher überzeugt davon, „dass der Bedarf an individuellen Informationen zur Mehrlingsschwangerschaft vorhanden ist“. Hinzu kommen als Experten die Stillberaterin Hildegard Kleefmann und die erfahrene Zwillings-Mama Alexandra Jaeger.

Eines den Schwangeren zu vermitteln, ist ihr schon vorab wichtig: „Ihr tragt ein großes Geschenk in Euch!“ Missen will sie das bisweilen herausfordernde, aber insgesamt wunderbare Leben mit ihren Zwillingen nicht mehr.