„Kinder sind das wertvollste“ - Netzwerk Roter Keil besteht seit 20 Jahren

Die UN-Kinderrechtskonvention wird in diesem 30 Jahre alt, das Kindeswohl ist dort als grundlegendes Prinzip verankert. Seit 20 Jahren setzt sich das Netzwerk Roter Keil für Kinderrechte und das Kindeswohl ein. Jochen Reidegeld aus Greven gründete mit engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern die Initiative Bosco Sevana, aus der das Netzwerk Roter Keil entstand, nachdem ihn eine Begegnung mit einem Jungen in Sri Lanka, der zur Prostitution gezwungen wurde, nicht mehr los ließ.

Das Netzwerk engagiert sich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Opfer und potenzielle Opfer sexueller Ausbeutung sind. Unterstützung erfahren Projekte in Deutschland und weltweit mit Maßnahmen zur Prävention, zur Begleitung in Akutsituationen und zur Nachsorge.

Ulla Freermann ist einer der vielen Menschen, die sich im Netzwerk mit ganzem Herzen für missbrauchte Kinder einsetzen. Freermann war 2005 bei der Gründung der Ortsgruppe „roterkeil Greven“ beteiligt und ist seit 2016 erste Vorsitzende des Vereins „roterkeil Deutschland“, sie ist verheiratet und Mutter von fünf Kindern.

Ihnen ist vor allem der Artikel 19 der UN-Kinderrechtskonvention wichtig: „Du hast das Recht auf Schutz, damit Du weder körperlich noch seelisch misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt wirst.“ Was bedeutet das für Sie?

Ulla Freermann: Der Artikel 19 heißt für mich, ich schütze was mir wertvoll und wichtig ist. Und Kinder sind für mich das wertvollste und wichtigste überhaupt. Ich finde, dass jedes Kind das Recht hat unter dem Schutz eines Erwachsenen aufzuwachsen, der sich für dieses Kind voll und ganz einsetzt und das Kind vor allen Gefahren beschützt, gleich ob es sich um körperliche oder seelische Gefahren handelt.

Warum ist Ihnen das Netzwerk Roter Keil wichtig?

Freermann: Das Netzwerk ist mir unheimlich wichtig, weil es sich aktiv für eine geschützte und geborgene Kindheit einsetzt. Wir arbeiten mit großartigen Organisationen zusammen, die betroffenen Kindern die Hilfe geben, die sie benötigen. Für missbrauchte Kinder ist es oft ganz schwer, wieder in ein normales Leben zurück zu finden. Diese Kinder haben ein Recht darauf, dass ihnen geholfen wird. Außerdem unterstützen wir Präventionsmaßnahmen, damit Kinder erst gar nicht in eine Missbrauchssituation kommen. Wir machen auf die Thematik aufmerksam und versuchen, Kindern, Jugendlichen und Schülern zu zeigen wie sich wehren können. Denn wir Erwachsenen sind einfach zu stark für Kinder.

Welches Erlebnis oder Ereignis mit dem Roten Keil ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Freermann: Erlebnisse, die mich immer wieder unheimlich berühren, sind Begegnungen mit Menschen an unseren Informationsständen, zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten. Ich habe es oft erlebt, dass ältere Frauen an unserem Stand immer wieder vorbei gehen. Ich versuche mit ihnen ins Gespräch zu kommen und habe schon manche Frau zu Tränen gerührt gesehen, die in ihrer Kindheit selbst missbraucht worden ist und keine Hilfe bekommen hat.

Ein tief berührende Begegnung erlebte ich auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund. Es kam eine Frau mit ihrer Tochter an unserem Stand vorbei. Das Mädchen fragte uns: „Ab wann kann man Kinder stark machen?“ Wir haben ihr gesagt, dass man Themen wie sexualisierte Gewalt und Missbrauch schon in der Familie, aber auch im Kindergarten und in der Schule besprechen sollte. Dann kam die Mutter dazu und erzählte, dass ihre Tochter im Alter von Fünf Jahren von ihrem Vater missbraucht worden ist und sieben Jahre brauchte, bevor sie sich ihrer Mutter anvertrauen konnte.

Die Vorfälle sind immer passiert, wenn die Mutter arbeiten war. Die Mutter zeigte den Vater sofort an, was ich ganz toll finde. Wir haben die Mutter bestärkt, Hilfe für ihr Kind zu suchen, damit es keine seelischen Narben davon trägt. Da hat die Mutter nur ganz leise gesagt: „Ist schon zu spät.“ Das ist mir unheimlich nahe gegangen, weil ich selber Kinder habe.

