Frauen auf Lust- und Launefahrt durch das Münsterland

Die gut 70 Damenteams bei der 14. Auflage der Lust- und Launefahrt durch das Münsterland unter dem Motto „Frauen fahren oben ohne“ haben am Samstag auf der 110 Kilometer langen Strecke „kleine Überraschungen und knifflige Aufgaben zu meistern“, so Organisatorin Petra Zummach. Wie fast immer haben die Ladys Glück mit dem Wetter, am Samstagmorgen um 10 Uhr glänzen die blitzblank herausgeputzten Cabrios vom uralten Mercedes bis zum brandneuen Range Rover vor dem münsterischen Schloss, in Dreierreihen aufgestellt, in der Sonne. Neben Starterinnen aus Münster sind auch Teams aus München und Berlin dabei.

Getreu dem diesjährigen Motto „Malende Künstlerinnen auf Cabrio-Tour“ sind die Fahrzeuge mit viel Liebe zum Detail dekoriert worden. Eine Staffelei steht auf der Rückbank, andere haben ein Seidentuch mit einer Renoir-Malerei über die Motorhaube gespannt oder sich gleich als flotte Pinselkünstlerinnen im Farbenkleckskittel ausstaffiert.

Quasi als „Warm up“ mussten die Teams schon in der vergangenen Woche ohne Auto Münsters Altstadt erkunden und heimatkundliche Kenntnisse unter Beweis stellen. Zummach: „Heute auf der Strecke zählen Geschicklichkeit und Kreativität. Wer das Motto am originellsten umsetzt, bekommt natürlich Extrapunkte.“ Männer durften übrigens auch mitmachen, allerdings nur als Streckenhelfer und Rallye-Kommissare.

Der Reinerlös der Benefiz-Rallye geht an das Lebenshaus-Hospiz.