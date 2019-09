Vor fünf Jahren, am 28. September 2014, hatte Mario D. bei einem Stadtfest in Haaksbergen hinter dem Steuer des Monstertrucks gesessen. Das Fahrzeug war außer Kontrolle geraten und in die Zuschauermenge gerast. Drei Menschen kamen ums Leben, 28 weitere wurden teils schwer verletzt. D. hatte argumentiert, dass ein technischer Defekt an dem Fahrzeug den Unfall verursacht habe. Er habe den Truck nicht bremsen können.

Das Unglück hatte dazu geführt, dass die Regeln rund um derartige Shows in den Niederlanden verschärft wurden. Die Organisatoren des Events hatten 25 000 Euro eine Strafe zahlen müssen. Auch die Gemeinde als genehmigende Behörde war gerügt worden.