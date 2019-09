Erneut schockierende Bilder aus Schweineställen

Die Aufnahmen, die in vier Stallungen aufgenommen worden sind, zeigen unter anderem Schweine mit offenen Verletzungen, Brüchen, geschwollenen Gelenken und auch Kadaver, die auf dem Stallboden liegen. Sowohl dem Landwirtschaftlichen Kreisverband Steinfurt als auch dem Kreisveterinäramt sind die betroffenen Höfe bekannt. Beide haben die Zustände als inakzeptabel bezeichnet. Die betroffenen Landwirte sind diesmal keine Funktionäre. Der WDR hatte die Bilder am Sonntagabend veröffentlicht.

Nach Angaben des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) in Münster sind die Bilder authentisch. „Die Betriebsleiter haben uns bestätigt, dass es sich um ihre Ställe handelt“, erklärte der Sprecher Hans-Heinrich Berghorn. Der Zustand, in dem sich einige Tiere den Aufnahmen nach befinden, bezeichnete auch er als „nicht akzeptabel“. Das „sind Bilder, die auch wir Bauern nicht sehen wollen“.

Probleme im Umgang mit kranken Tieren

Nach Informationen unserer Zeitung befinden sich die zwei der Betriebe in Rheine und zwei in Emsdetten. „Das Videomaterial stammt aus Mitte und Ende August“, teilte der Verein Tierretter e.V. aus Münster am Montag mit. Die Betriebe seien den Veterinärbehörden gemeldet worden.

Nach dem Fall Schulze Föcking hatte der Kreis Steinfurt Personal im Veterinäramt aufgestockt und die Zahl der Kontrollen erhöht. Nach Angaben von Dr. Christoph Brundiers, werden bei etwas jeder zehnten Kontrolle Mängel festgestellt. Probleme bereite weiterhin der Umgang mit kranken Tieren.