Die schaurige Story sorgte für Schlagzeilen: Die Nachricht vom Fund der grausigen Gebeine verbreitete sich von den WN aus quer durch die Medienlandschaft und bis in die Nachrichtenagenturen. Womöglich wird das Rätsel um die Knochen in Haus Palz aber schon bald gelöst. Denn von verschiedenen Seiten dringen erste Informationen durch.

Erste Einschätzung: „Sehr alte" Knochen

Martin Botzenhardt, Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, die die Ermittlungen leitet, bestätigt, dass es sich bei der Fundsache um „sehr alte“ Knochen handeln könne. Dies sei jedenfalls die erste Einschätzung der Rechtsmediziner der Uni Münster, deren Untersuchungen noch andauern.

Plausible Erklärung für grausigen Fund

Auch für die wohl spannendste Frage, wie die Gebeine in den Bereich des Drempels des historischen Gebäudes geraten konnten, sind inzwischen sachdienliche Hinweise eingegangen. Gegenüber der Polizei und der WN-Lokalredaktion äußerte der langjährige Eigentümer des Denkmals, dass in dem Haus an der Münsterstraße sowohl Mediziner gewohnt als auch eine Arztpraxis untergebracht gewesen sei. Der Mediziner, der sie betrieben hat, sei 1939 gestorben. Dass es sich bei den Fundstücken also um medizinischen Präparate oder Anschauungsmaterialien handeln könnte, schloss auch Oberstaatsanwalt Botzenhardt im WN-Gespräch nicht aus. Angesichts von laufenden Untersuchungen sprach er in diesem Zusammenhang aber von spekulativen Einschätzungen.

Beschriftungen an der Schädelplatte

Zu dieser Erklärung würde aber passen, dass sich an der Schädelplatte Beschriftungen finden, wie der Sprecher der Behörde ergänzte. Um ein Kinderskelett handele es sich nicht, wies der Oberstaatsanwalt anfängliche Mutmaßungen an der Fundstelle zurück. Indizien, die auf eine Straftat hinweisen, lägen ebenfalls nicht vor.

Wie lange die nähere Analyse durch die Rechtsmediziner noch dauern wird, konnte Botzenhardt nicht abschätzen.