Brief bleibt noch in der Schublade

In der Zielrichtung einig, in der konkreten Vorgehensweise aber sehr unterschiedlicher Auffassung: So lässt sich die Diskussion im Hauptausschuss um die ärztliche Versorgung in Telgte und Westbevern am besten zusammenfassen.

Denn nachdem die Stadtverwaltung vor kurzer Zeit als ersten Aufschlag in dieser Angelegenheit den Entwurf eines Brandbriefes für eine „dauerhaft gute ärztliche Versorgung“ vorbereitet hatte (WN berichteten), stand am Dienstagabend die politische Diskussion über diese Zeilen im Mittelpunkt. Am Ende entschied sich eine Mehrheit der Kommunalpolitiker dafür, den vorformulierten Aufruf so lange in der Schublade liegen zu lassen, bis eine öffentliche Diskussionsveranstaltung der CDU gelaufen ist.

Denn auf Betreiben der Christdemokraten kommt am 20. November NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nach Telgte. Im Gespräch mit dem Politiker und weiteren Vertretern, unter anderem der Kassenärztlichen Vereinigung, erhofft sich die Mehrheit der Kommunalpolitiker weitere konkrete Informationen über aktuelle und vor allem zukünftige Entwicklungen. Danach soll das Schreiben dann gegebenenfalls angepasst und an zahlreiche zuständige Stellen verschickt werden, war der allgemeine Tenor.

Klaus Resnischek (SPD), zusammen mit seinem Fraktionskollegen Klaus-Werner Heger und Marian Husmann (Grüne) stimmte er gegen den zeitlichen Aufschub, setzte sich vehement dafür ein, den Brandbrief spätestens bei der CDU-Veranstaltung an den Gesundheitsminister zu überreichen und nicht „unnötig viel Zeit verstreichen“ zu lassen. Zudem regte er eine Unterschriftenaktion an, um damit zu zeigen, dass das Thema Hausärztemangel den Bürgern „unter den Nägeln brennt“. Denn vor allem für die Westbeverner seien die Entwicklungen gravierend, betonte der SPD-Politiker. Der ortsansässige Hausarzt habe bereits seine Praxiszeiten eingeschränkt, ein Nachfolger sei nicht in Sicht. „Es muss jetzt gehandelt werden“, betonte er mehrfach.

„Das Thema ist richtig und wichtig“, sagte auch Christoph Boge (CDU). Allerdings habe seine Fraktion Zweifel an einigen Punkten in dem von der Verwaltung verfassten Brandbrief. Daher wollen die Christdemokraten das Laumann-Gespräch abwarten. „Danach können wir konkreter werden“, warnte er vor einem Schnellschuss, der dem wichtigen Anliegen nicht gerecht werde.

„Der Aufruf ist reiner Aktionismus“, war sich Karin Horstmann (FDP) sicher. Auch wenn das Thema wichtig sei, stelle sich für sie die Frage, ob die Stadt in der Lage sei, das Problem zu lösen. Das müsse auf einer anderen Ebene geschehen.

„Wir sollten das eine tun, ohne das andere zu lassen“, sagte Sabine Grohnert (Grüne) für ihre Fraktion. Aktuell sei die Lage noch gut, aber Telgte sei eine wachsende Stadt mit einem recht hohen Altersdurchschnitt bei den Hausärzten. Daher gelte es, rechtzeitig in der Sache aktiv zu werden.

Bürgermeister Wolfgang Pieper war es am Ende, der für eine gemeinsame Stoßrichtung des Ausschusses warb. „Wir sind uns alle in der Sache einig, daher sollten wir auch möglichst geschlossen in dieser Angelegenheit tätig werden“, betonte er. Die zweimonatige Wartezeit bis nach der CDU-Veranstaltung sei seiner Meinung nach unproblematisch, um dann noch zielgerichteter einen veränderten Aufruf auf den Weg zu bringen.