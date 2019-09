Der Rindenmulchweg führt mitten durch das Paradies und endet vor einer kleinen Hütte. Der Wegrand ist gesäumt von vielen bunten Blumen. Überall summen die Bienen und Hummeln. Alles blüht. „Immer noch, obwohl es bald Herbst ist“, sagt Armin Klaverkamp und kann sich gar nicht satt sehen an seinem Garten. Der ist nun ganz anders gestaltet als bislang. 200 Quadratmeter nicht genutzte Rasenfläche hat der Ascheberger mit seiner Frau Sabine in ein bienenfreundliches Paradies umgewandelt.

Nicht ganz unschuldig daran ist Nachbar Marek Zimmermann. „Er ist Hobbyimker und natürlich unterhalten wir uns da auch oft über Bienen“, verrät Klaverkamp. „Und die haben es nicht gerade leicht, was die Nahrungssuche angeht“, ergänzt Zimmermann. Die Klaverkamps haben deshalb das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Angenehm, „weil wir jetzt kaum noch Arbeit in unserem Garten haben. Das Rasenmähen und Sprengen, das entfällt ja“, so Klaverkamp.

Nützlich ist die Neugestaltung für die Bienen. Und die fühlen sich sichtlich wohl. Denn das Ehepaar hat nicht wahllos irgendwelche Blumenmischungen eingesät. „Nein, wir haben eine spezielle Wildblumenmischung mit Namen ,Blühende Landschaft‘ genommen“, geben sie Einblicke. Denn ihnen war bei der Zusammensetzung vor allem wichtig, dass die enthaltenden Arten auch hier vorkommen. „Exoten haben da ja dann eher weniger verloren“, fügt Armin Klaverkamp an, „zumal es hier ja viele gebietsheimische Wildpflanzen gibt“. Die Palette reicht von Schafgarbe über Kornblumen, Wilde Möhre, Margerite, Raue Nelke bis hin zu Wilder Malve, weißem und gelben Steinklee, Klatschmohn, Sonnen- und Ringelblumen, um nur einige zu nennen.

Marek Zimmermann freut sich mindestens genauso über dieses blühende Paradies wie seine Nachbarn. „Auf diese Weise ist hier ein zusätzlicher Futterplatz für die Bienen entstanden.“ Seine Bienenvölker sind zum Teil nur wenige Meter weiter am ehemaligen Spielplatz an der Mühlenflut untergebracht. Hier hat der Hobbyimker von der Gemeinde das Grundstück gepachtet. Auf dem Weg dorthin entdecken die beiden erfreut, dass sogar auch einige Nachbarn bereits Blühstreifen in ihren Vorgärten angelegt haben. „Das ist echt Klasse“, freuen sich beide über die Hummeln, Schmetterlinge und Wildbienen. Denn die finden hier ausreichend Nahrung.

Auch Marek Zimmermann merkt an seinen Stöcken, dass da nun ein großer bienenfreundlicher Garten, sowie Insektenfreundliche Blühstreifen in der Nachbarschaft sind. „Ich muss nicht mehr ganz soviel zufüttern wie sonst.“ Seine Leidenschaft für das Imkern und die Bienen rührt aus Kindertagen her. „Da habe ich schon beim Imker ausgeholfen.“ Er kennt somit die vielen Vorteile die Honigprodukte – Honig schleudert er übrigens selber – mit sich bringen. Und auch die Nachbarschaft schwört auf den Honig von heimischen Bienen, die nun auch munter in Klaverkamps Garten summen.