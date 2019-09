Platz könnte eng werden

Rund 150 ehrenamtliche Helfer in mehr als 40 Rettungs-, Führungs- und Gerätefahrzeugen rückten zu der sogenannten „Aufstellübung“ an. Dabei ging es nicht um einzelne Ausführungen bei der ersten Hilfe von Verletzten, sondern um das Testen einer reibungslosen An- und Abfahrt der Rettungskräfte, sowie der strategisch günstigen Positionierung der vielen großen Fahrzeuge auf dem Versorgungsfeld.

Die dafür vorgesehene Freifläche ist zirka 3000 Quadratmeter groß und befindet sich direkt gegenüber des Stadions der Sportfreunde Lotte. „Dieses Feld sollte unbedingt freigehalten und bei Veranstaltungen nicht mit Pkw oder Ständen beparkt werden“, betonte Helmut Heuing, Leiter des Kreis-Ordnungsamtes.

Das Stadion befände sich in einem „historisch gewachsenen Umfeld“. Wiesen, Äcker und Feldwege machten die Erreichbarkeit im Fall einer Großrettung nicht einfach und setzten geschickte Planung voraus. „Der DFB verlangt viele Sicherheitsstandards. Seit zirka eineinhalb Jahren spielen wir bereits mit dem Gedanken, eine derartige Übung durchzuführen“, sagte Thomas Mauer, Geschäftsführer der Sportfreunde Lotte bei der Einweisung am Freitag.

Über die Osnabrücker Straße und anschließend den nördlichen Teil des Kornwegs erreichten die Fahrzeuge der Feuerwehren Lotte, Hörstel, Greven und Emsdetten, sowie eine Transporteinheit aus Osnabrück, die Johanniter Unfallhilfe und das DRK Tecklenburger Land das vorgesehene Areal. Sie platzierten ihre Fahrzeuge, öffneten Klappen und Türen, bauten Versorgungszelte auf und ließen Generatoren surren, die für die Stromversorgung für Licht und medizinische Geräte in den Zelten benötigt werden.

„Bis hierhin hat alles sehr gut geklappt. Man muss aber auch bedenken, dass wir heute bestes Wetter haben. Bei Matsch und Regen könnten die tonnenschweren Fahrzeuge auf der Wiese einsinken. Alles würde länger dauern“, stellten mehrere Mitglieder des Katastrophenschutzes fest.

Letztendlich zeigte die Aufstellübung, dass der Platz für die Versorgung von verletzten Massen der Katastrophenschutz-Größenordnung drei – sprich 31 bis 50 Verletzte – knapp ausreiche. Sicherer wäre es, die Versorgungsfläche durch das angrenzende Hambrink-Stadion zu ergänzen. Dafür müsse dann aber die Zuwegung dorthin verbessert werden. Bis dato gibt es nur ein schmales Tor, Banden und Lichtmasten seien dort im Weg.

Eine besondere Herausforderung für die Rettungskräfte stelle der möglichst zügige Abtransport der Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser dar. Eine Grundregel für den Abtransport laute: „Begegnungsverkehr vermeiden“. „Die Jahnstraße und der schmale, südliche Teil des Kornwegs kommt für diese Wegeleitung nicht in Frage, da dort die abströmenden Zuschauer laufen“, erklärte Helmut Heuing.

50 Verletzte oder gar mehr – diese Größenordnung überbeanspruche die umliegenden Krankenhäuser. „Weniger als zehn lebensbedrohlich Verletzte können wir im Kreis Steinfurt aufnehmen. Deswegen ist eine Pufferzone für die Erstversorgung dringend notwendig, von der aus die Personen dann geordnet in die Kliniken verteilt werden können“, verdeutlichte Ludger Reekers, stellvertretender ärztlicher Leiter Rettungsdienst Kreis Steinfurt. Das nächstgelegene Krankenhaus solle von den Rettungskräften erst gar nicht angefahren werden, da dieses, so zeigen es Erfahrungswerte aus anderen Regionen, von den Leuten in der Situation eines Massen-Unfalls überrannt werde.

Die rund 150 Ehrenamtlichen, die bei der Übung am Freitag teilnahmen, sind ein auf die Katastrophenschutz-Größe drei genormtes Team. Sie halten für diese Zwecke spezielle Ausrüstung und Fahrzeuge vor, die eine Erstversorgung 50 Verletzter und weitere Rettungsmaßnahmen ermöglichen. Die Gruppe rückt dann aus, wenn der Sanitätsdienst bei großen Veranstaltungen in Notfällen dringend Unterstützung benötigt.