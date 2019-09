Ein Anhängerladung Kartoffeln hat sich gestern Nachmittag über die Osnabrücker Straße ergossen. Gegen 15.30 Uhr war ein Treckergespann mit zwei beladenen Anhängern zwischen den Einmündungen Finkenberg und Schollbrucher Straße ins Schlingern gekommen. Der Fahrer konnte die Fuhre nicht auf der Fahrbahn halten. Das Gespann geriet nach rechts von der Straße ab, Trecker und hinterer Anhänger kippten um. Der Lenker blieb unverletzt. Die Osnabrücker Straße war mehrere Stunden gesperrt. Die Verbindung nach Hasbergen wurde an der Kreuzung Osnabrücker Straße/Schulstraße sowie am Kreisverkehr in Natrup-Hagen geschlossen, die Umleitung führte über Leeden.