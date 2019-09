Mendels und ihre Huskys geben Mut

Am Anfang, vor über 20 Jahren, war es noch eine Idee, die sich über mehrere Begegnungen von Jochen Mendel entwickelte. Eine französische Bergsteigerin, die mit erkrankten Jugendlichen Gipfelbesteigungen durchführte, sowie eine Reise Mendels nach Schweden waren wohl die Eckpunkte für die Gründung des Husky-Projekts. Denn in Schweden bemerkte Jochen Mendel, welch begeisternde Wirkung die Tiere auf Menschen haben. „Und da kam mir die Idee“, so der Initiator, „warum keine Hundeschlittentouren mit krebskranken Jugendlichen machen und ihnen so viel neue Energie für ihr Leben mitzugeben und ihre Gesichter wieder zum Leuchten zu bringen.“

Unterstützung bekam er von vielen Seiten: von Psychologen, Ärzten und nicht zuletzt vom „Verein Herzenswünsche“ und weiteren Gruppierungen.

Seit 2004 reisen Mendels mit erkrankten Kindern und Jugendlichen regelmäßig nach Schweden, seit 2006 auch in die eigene Hütte dort. Mit dabei natürlich die zwölf Huskys. Zuvor gibt es für die Teilnehmer Vor-bereitungs­- treffen – früher in Greven und nun in Kattenvenne. Hier finden auch die anschließenden Zusammenkünfte statt. Zuletzt war eine Elternvereinigung aus Kassel mit den teilnehmenden Kindern des vergangenen Jahres zu Gast. Hier, bei Reibeplätzchen und Apfelmus, noch einmal die Gemeinschaft zu fühlen und mit den Hunden in Kontakt zu kommen, erinnert an all das Schöne, das in Schweden erlebt wurde.

Drei bekannte Prinzipien der Reha werden durch das Husky-Projekt verbunden, erklärt Jochen Mendel. Das seien die tiergestützte Therapie, das Erleben eines Gruppengefühls sowie der Natur, mit dem Ziel, neue Lebensenergie bei den Erkrankten aufzubauen. „Das tankt das Selbstwertgefühl wieder richtig auf“, erklärt der Projektgründer.

Existenziell für die jungen Leute, denn während der oft monatelangen und schmerzhaften Therapien schwinden Lebensfreude und Selbstständigkeit. Die Hund-Mensch-Bande, die durch das Zusammensein in Schweden geschaffen werde, rehabilitieren ein Stück weit und machen Mut. Die jungen Menschen lernen die Versorgung der Tiere, fahren mit ihnen Touren durch die kalte Landschaft und können – je nach Möglichkeit und Fähigkeit – selbst ein Hundegespann führen. Ganz nebenbei tut das Zusammensein mit anderen Kindern gut, die eine ähnliche Krankheitsgeschichte haben wie sie selbst.

In Kattenvenne sind Mendels sowie ihre Tiere schon angekommen. „Wir haben hier sehr viel Glück mit den Nachbarn“, freute sich Birga Mendel. „Das ist ein toller Start für uns.“