Nach dem Unwetter in der Nacht zum Montag musste die Bahnstrecke Münster-Enschede am frühen Montagmorgen für rund drei Stunden gesperrt werden. Zwei Bäume waren auf das Gleis gestürzt, die freiwillige Feuerwehr hatte es schwer, an die Gefahrenstelle heranzukommen.

Als die freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen um 7.03 Uhr alarmiert wurde, lagen die beiden Bäume nach Angaben der Deutschen Bahn offenbar bereits eine gute Stunde auf dem Gleis der Strecke Münster-Enschede mitten in der Vegetation zwischen Burgsteinfurt und Borghorst. Am frühen Montagmorgen eine mit Fahrgästen besetzte Regionalbahn (RB 64) die Gefahrenstelle noch passiert und war dabei leicht beschädigt worden. Weil die Bäume hinter einer Kurve auf das Gleis gestürzt waren und Züge einen erheblichen Bremsweg haben, konnte der Lokführer offenbar nicht mehr reagieren und den Dieseltriebzug rechtzeitig stoppen. Mindestens eine größere Klappe aus GFK-Material sowie die Abdeckung für Funkantennen rissen ab. Die Fahrt endete für die Bahnreisende danach im Bahnhof Borghorst, es wurde kurzerhand ein Schienenersatzverkehr innerhalb Steinfurts mit rund 30 Taxi-Transfers zwischen den beiden Bahnhöfen Burgsteinfurt und Borghorst eingerichtet.

Umgestürzte Bäume auf Bahnstrecke bei Borghorst 1/10 Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Währenddessen hatte es die freiwillige Feuerwehr nicht einfach: Selbst der kürzeste Fußweg zu den Bäumen bedeutete für die eingesetzte Gruppe einen mehrere hundert Meter langen Fußmarsch mit tragbaren Geräten über einen matschigen Acker und entlang des Gleises. Weil die abgeknickten Bäume unter Spannung standen, brauchten die Wehrleute längere Zeit zum Entfernen der beiden Laubbäume. „Nach circa 30 Minuten waren die Bäume dann entfernt“, sagte Sven Kauling von der Feuerwehr vor Ort. Gegen 9 Uhr konnte der Einsatz beendet werden, die Streckensperrung wurde kurz darauf ebenfalls wieder aufgehoben. Personen kamen durch diese Unwetterfolgen nicht zu Schaden.