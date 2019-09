Um 12.05 Uhr meldete sich laut Bericht der Polizei ein Zeuge beim Badpersonal, als er beobachtet hatte, dass ein junger Mann auf den Boden des Sole-Beckens gesunken und nicht wieder aufgetaucht war.

Durch ihr schnelles Eingreifen konnten zwei Angestellte des Coesfelder Schwimmbades im Anschluss das Leben des 19-Jährigen retten: Nachdem sie sahen, dass der junge Mann offensichtlich bewusstlos auf dem Boden des Sole-Beckens lag, zogen die Mitarbeiter den Bewusstlosen aus dem Becken und begannen mit der Reanimation. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Der 19-Jährige hatte möglicherweise in Folge einer Erkrankung das Bewusstsein verloren, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Er befand sich am Montagmorgen auf dem Wege der Besserung.