Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland im September auf den niedrigsten Wert in diesem Monat seit der Wiedervereinigung gesunken. Auch im Münsterland sank die Arbeitslosenquote seit August von 4,1 auf nur noch 3,9 Prozent. Die Zahl der offiziell erwerbslos Gemeldeten fiel in der Region gegenüber dem Vormonat um mehr als 1700 auf knapp 36.400 Menschen.

Besonders gut steht nach wie vor der Bezirk der Arbeitsagentur Coesfeld da, das sind die Kreise Borken und Coesfeld. Hier sank die Erwerbslosenquote binnen Monatsfrist um 0,2 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent. In Münster und dem Kreis Warendorf (Bezirk Ahlen-Münster) fiel diese Quote von 4,8 auf 4,6 Prozent, im Kreis Steinfurt (Agentur-Bezirk Rheine) sackte dieser Wert von 4,1 auf 4,0 Prozent. Die Zahl der bei der Arbeitsagentur gemeldeten offenen Stellen im Münsterland, bezifferte die Behörde am Montag auf 14.660 (plus 40).

Bundesweit sank die Zahl der Arbeitslosen im September saisonbedingt auf 2,234 Millionen. Damit waren 85.000 Männer und Frauen weniger arbeitslos als im August und 22.000 weniger als im September 2018, berichtete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Auch in Nordrhein-Westfalen nahm die Erwerbslosigkeit ab – und zwar seit August um 22.000 auf rund 635.000. Die Düsseldorfer Regionalagentur sprach dennoch von einer leichten Abkühlung am Arbeitsmarkt. „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit minimal um 672 arbeitslos gemeldete Personen gestiegen“, berichtete Torsten Withake von der Regionaldirektion.