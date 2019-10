Beim Versuch, die B 58 zu überqueren, ist am Montag ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Der Drensteinfurter fuhr nach Polizeiangaben zunächst auf dem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg und wollte diese gegen 16.25 Uhr in Höhe der Anschrift Ossenbeck 6 überqueren. Dabei sei er mit dem Auto eines 62-jährigen Drensteinfurters zusammengestoßen, der auf der B 58 in Richtung Drensteinfurt unterwegs war.

Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein Fahrrad, ein Pedelec, „zerriss in zwei Teile”, teilte die Polizei mit.

Der Autofahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Die B 58 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten, für etwa 45 Minuten voll gesperrt.