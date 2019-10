Auslöser war die unklare Lage in einem Wohnhaus, in dem die Polizei eine Gefahrensituation vermutete. Nachdem der Bereich rund um das Haus abgesperrt war, verschafften sich Einsatzkräfte einer Spezialeinheit gewaltsam Zutritt zu dem Haus, wo sie den Gefährder überwältigen und in die Obhut von Polizei und Rettungskräften übergeben konnten.