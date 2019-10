Burgsteinfurt -

Beim letzten Mal war es die rechte Seite, am späten Mittwochabend dann die linke: In dem leerstehenden Haus der evangelischen Kirchengemeinde an der Ecke Horstmarer Straße/Friedhof hat es erneut gebrannt. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, Brandstiftung scheint sehr wahrscheinlich zu sein.