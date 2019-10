Tortenklang und Pumpernickel

Wie klingt das Münsterland? Über diese Frage hat sich der Steinfurter Volker Leiss Gedanken gemacht. Dabei herausgekommen ist die „Sinfonie des Münsterlandes“ mit vier Sätzen. Leiss, im Hauptberuf Mediziner und nach Feierabend begeisterter Hobby-Komponist, breitet schöne klingende Bilder aus. Dabei fällt der Blick auf Burgen und Schlösser, auf das weite Land, auf gurgelnde Gewässer. Und selbstverständlich steigt er auf die Leeze und unternimmt eine Pättkestour. Hier kam am Samstag anlässlich der Uraufführung der Sinfonie im Rahmen des Münsterland-Festivals im Grevener Ballenlager das Publikum buchstäblich mit ins Spiel und betätigte brav die bereitgestellten Fahrradklingeln.

Romantischer Streifzug

Volker Leiss kommt ohne großen Aufwand aus, was das musikalische Material angeht. Das ist überschaubar und bewegt sich in einem Rahmen, wie ihn die seligmachende Welt aus Dur und Moll vorgibt. Aufwand dagegen erfordert die praktische Umsetzung mit dem gut besetzten Sinfonieorchester Münster. Da war fast alles an Instrumenten vertreten, was man sich für einen romantischen Streifzug durch Felder und Auen wünscht. Im Finalsatz beschwört Volker Leiss den „Westfälischen Frieden“ mit hurtigem Tänzchen und allerlei Klängen, die nach Torte duften.

Das Sinfonieorchester Münster spielt 2019 im Rahmen des Münsterland-Festivals im Ballenlager Greven 1/19 Das Sinfonieorchester Münster, eine Geige und viele Fahrradklingeln: So war der Samstagabend (12. Oktober 2019) im Rahmen des Münsterland-Festivals im Ballenlager Greven. Foto: Gunnar A. Pier

Thorsten Schmid-Kapfenburg, Zweiter Kapellmeister am Theater Münster, leitete den Abend - und präsentierte mit seinem Werk "Musik für Violine und Orchester" auch eine eigene Komposition. Foto: Gunnar A. Pier

Dr. Volker Leiss aus Steinfurt hat die "Symphonie des Münsterlandes" komponiert. Sie feierte in Greven Premiere. Foto: Gunnar A. Pier

Maia Shamugia spielte die Solo-Geige bei der Uraufführungvon "Musik für Violine und Orchester" des münsterischen Komponisten Thorsten Schmid-Kapfenburg. Foto: Gunnar A. Pier

Egon Koling (Vorsitzender der Kulturinitiative Greven) begrüßte das Publikum. Foto: Gunnar A. Pier

Maia Shamugia spielte die Solo-Geige bei der Uraufführungvon "Musik für Violine und Orchester" des münsterischen Komponisten Thorsten Schmid-Kapfenburg. Foto: Gunnar A. Pier

Dr. Volker Leiss aus Steinfurt (links) hat die "Symphonie des Münsterlandes" komponiert, Thorsten Schmid-Kapfenburg hat die Premiere dirigiert beim Konzert des Sinfonieorchesters Münster in Greven. Foto: Gunnar A. Pier

Kernige Komposition

Thorsten Schmid-Kapfenburg dagegen verabreicht Pumpernickel. Das muss man lange kauen und es hat mitunter dicke Körner. Aber am Ende ist man vom Geschmack fasziniert. So ließe sich der Eindruck beschreiben nach der Uraufführung der „Musik für Violine und Orchester“. Auch Schmid-Kapfenburg, Kapellmeister am Theater Münster und Dirigent dieses Grevener Festival-Konzertes sowie gelernter Komponist, stellt einen Münsterland-Bezug her: zwei Volkslieder, die aber nur angedeutet werden und eher als Subtext die Musik strukturieren. Maia Shamugia, die fabelhafte, souveräne, technisch wie musikalisch voll präsente Solistin auf der Violine, hatte überaus virtuose Passagen zu bewältigen, das Orchester nicht minder. Überzeugend an diesem Dreisätzer: dessen sensible Dramaturgie, die ausgewogene Balance zwischen kraftvollem Agitato und fragiler Stille, etwa dort, wo Celesta, Zimbel und Solo-Violine unerhörte Atmosphäre schaffen. Insgesamt ein starkes Stück zeitgenössischer Musik, das bewusst die Tradition der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befragt – und etwas zu sagen hat! Und was ließe sich über die drei Orchesterwerke von Louis Th. Hardin alias „Moondog“ sagen, mit denen der sinfonische Abend begann? Hardin, 1916 in den USA geboren und 1999 in Münster gestorben, war ein völliger Außenseiter. Einer, der seinen Kontrapunkt gelernt hatte und ihn dann gern auch mal gegen den Strich bürstete. Aber nie so, dass es dem Publikum die Ohren verschließt. Nein, er changiert zwischen Bach und Jazz, zwischen Minimalismus und süffigem Orchestersound. Auf jeden Fall ist die Zeit reif, ihn wieder neu zu entdecken.

Am Ende Riesenbeifall für alle Ausführende – und für Volker Leiss. Seine „Sinfonie“ wird in Kürze als DVD produziert, unter anderem mit Filmsequenzen, die das Münsterland zeigen. Das passt!