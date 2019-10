Ein Spaziergang ist das bis dahin aber nicht: Wenn alles perfekt sein soll, muss im Vorfeld einiges beachtet werden. Bei wem im Tecklenburger Land in absehbarer Zeit die Hochzeitsglocken läuten, der konnte sich am vergangenen Samstag in der Remise von Haus Marck beraten lassen – bei der ersten Hochzeitsmesse.

Das Heiraten auf dem Wasserschloss hat bereits eine längere Tradition. Hausherrin Ricarda Freifrau von Diepenbroick-Grüter erläuterte: „Das geht schon seit 20 Jahren.“ Bei sehr großen Veranstaltungen werde sogar der Rittersaal geöffnet. Ab kommendem Jahr seien auch in der angrenzenden Remise freie Trauungen möglich. Einige Anmeldungen lägen bereits vor.

Freie Trauungen seien ohnehin im Trend: „Und das wird auch immer mehr“, weiß Katharina Gronwald-Stolte, Hochzeitsplanerin von „Glücksmoment.“ Sie hatte den Samstag in Absprache mit den elf beteiligten Unternehmen geplant: „Heute ist das erste Mal hier, daher sind wir in der Testphase.“ Die Resonanz trotz des verregneten Wetters wertete sie als Zuspruch für das Planungsteam: „Es sind sehr viele Besucher gekommen. Besonders viele junge Paare lassen sich beraten.“

Diese hatten reichlich Auswahl: Alles rund um Hochzeitseinladungen und Menükarten gab es am Stand von „Yes Yes Yes“- Weddingdesign. Johanna Vollmer beriet über Make-Up und Hairstyling, Hochzeitsfotografin Ina Plagge aus Ibbenbüren schoss bereits die ersten Probebilder.

Heiraten im Jahr 2019 – das bedeute neben verstärkt freien Trauungen und gleichgeschlechtlichen Paaren vor allem viele neue Trends. Katharina Gronwald-Stolte: „Trockenblumen sind immer mehr im Trend.“ Bräute würde die Haare immer häufiger offen tragen und das Kleid mehr Haut zeigen. Außerdem wünschten sich die Kunden verstärkt naturnahe Dekorationen.

Zusätzlich zu den Tipps an den Ständen bot der Tag drei Vorträge. Unter anderem wurde über die rechtzeitige Planung im Vorfeld sowie über Rituale und Rhetorik auf Hochzeiten referiert.