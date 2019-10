Nächtlicher Großeinsatz der Polizei im Ascheberger Westen. Am Sonntagabend wurde den Ordnungshütern ein verdächtiger Mann in Soldatenuniform, der ein Gewehr mit sich führt, gemeldet. Die Zeugin gab an, ihn im Bereich Haselburger Damm/Neue Herberner Straße gesehen zu haben. „Solche Hinweise können wir nicht ignorieren, deswegen gab es eine intensive Suche“, informiert Polizeisprecherin Vanessa Arlt auf WN-Anfrage. Weil in der Nähe eine Asylbewerberunterkunft zu finden ist, hat der Staatsschutz Münster die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei der Suche nach dem Mann setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Außerdem waren mehrere Polizeiwagen im Einsatz. Teilweise fuhren sie mit einem Strahler durch die angrenzenden Straßen. „Wir haben keine Person angetroffen, die Suche war ergebnislos“, informiert Arlt.

Der Staatsschutz werde die weiteren Ermittlungen übernehmen. Dazu gehöre ein Gespräch mit der Zeugin, um vielleicht weitere Hinweise zu gewinnen. Ein Anknüpfungspunkt an ähnliche Situationen mit folgenden Straftaten, sei bisher noch nicht gefunden worden: „Da ist nichts bekannt, was wir aus der Vergangenheit aufgreifen könnten.“

Erstaunlich: Bei Facebook sorgte die unbeantwortete Frage, was im Ascheberger Westen los sei, für Hochkonjunktur in der Gerüchteküche. Der kreisende Hubschrauber wurde als bedrohlich empfunden. Anfangs war von einem Hubschrauber die Rede, dann von zwei und am Ende vier. „Es war tatsächlich nur einer“, informiert die Polizei.

Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben, wenden sich an die Polizei Münster unter deren Dach der Staatsschutz angesiedelt ist.