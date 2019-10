Der Regen der vergangenen Wochen hat der Natur in Nordrhein-Westfalen Erholung gebracht – von einem Ende der tiefreichenden Trockenheit im Boden kann aber noch lange keine Rede sein. Nach Angaben des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv) reichte etwa die Regenmenge von September mit unterdurchschnittlichen 62 Litern pro Quadratmeter nicht annähernd aus, um dem niedrigen Grundwasserspiegel zu helfen. „Dazu müsste es bis Februar täglich durchregnen“, sagte Sprecherin Birgit Kaiser de Garcia.

Die Gesamtmenge an Niederschlägen in einem durchschnittlichen Jahr betrage 840 Liter je Quadratmeter. „Das aufzuholen, schaffen wir dieses Jahr sicherlich nicht mehr“, so Kaiser de Garcia. Viel vom Regen gelange zudem wegen großer Versiegelungsflächen in die Kanalisation oder Gewässer und komme gar nicht in den tiefen Bodenschichten an. Derzeit gebe es in Nordrhein-Westfalen ein Regendefizit von 284 Litern je Quadratmeter.

Schäden im Münsterland gehen in die Millionen

Gerade die Waldbauern beklagen seit zwei Jahren schwere Schäden in den Wäldern durch die anhaltende Trockenheit und einen historisch starken Borken­käferbefall. Hunderttausende Bäume sind massiv geschädigt. Die Schäden allein im Münsterland gehen in die Millionen, zudem gestaltet sich das Bergen des sogenannten Totholzes aus dem Wald als äußerst schwierig. Dies ist aber nach Angaben des Waldbauernverbandes NRW eine erste Voraus­setzung dafür, dass Menschen den Wald sicher ­betreten können. Besitzübergreifend ist von einer Schadholz­menge von über 4,3 Millionen Festmetern in NRW auszugehen.

Bund, Länder und Fachverbände hatten sich Ende September mit Bundes­ landwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf finanzielle und logistische Nothilfen zur Aufforstung besonders schwer geschädigter Flächen verständigt. Der Bund stellt in den kommenden Jahren 547 Millionen Euro zur Verfügung, das Land NRW be­teiligt sich ebenfalls mit Millionen.